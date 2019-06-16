Смерть Жанны Фриске: Шепелев запрещает сыну прийти на могилу матери

Дмитрий Шепелев / kleo.ru

Дмитрий Шепелев, который уже несколько лет в ссоре с родственниками Жанны Фриске, не пришел на поминки, которые они устроили, чем вызвал возмущение.

На поминках из-за 4 лет смерти Жанны Фриске ни Шепелев ни его сын Платон не были замечены, сообщает телеграм-канал Только никому.

"Ольга Орлова постит архивные фото с лучшей подругой – Жанной Фриске. Сегодня ровно 4 года, как певицы не стало. На Николо-Архангельском кладбище поминают Жанну родители, сестра и близкие друзья. Дмитрия Шепелева с сыном Платоном там нет. По словам Владимира Фриске, телеведущий на могиле любимой женщины не появился за все это время ни разу", - говорится в сообщении.

Но причина столь сильной ссоры, существует. Родственники Жанны Фриске в эфире программы Привет, Андрей! некоторое время назад заявили, что Дмитрий сам назвал причину своей ненависти.

Сын Жанны Фриске Платон Шепелев / Instagram

"Шепелев в тот день почти довел до сердечного приступа папу. Унизил на весь двор маму. Я с плачущими глазами задала ему вопрос: "Дима, за что ты так с нами?" На это он мне ответил: "Вы два года меня унижали!" - рассказала Наталья Фриске.

О том, что у Шепелева сложные отношения с семьей Жанны Фриске, уже давно известно. Первые проблемы появились еще до ее смерти, но главный скандал разгорелся, когда она умерла. Родственники певицы до сих пор во всех проблемах и грехах обвиняют Шепелева, а он в ответ ограничил им общение с сыном Платоном.

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