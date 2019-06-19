Дочь Поляковой попала в больницу - что случилось

Маша Полякова госпитализирована/ instagram.com/mashapolyakova

14-летняя Маша Полякова была экстренно госпитализирована, и поделилась об этом с подписчиками в Instagram.

Она опубликовала фото скорой, и написала: "А в скорой удобно лежать".

Но пока подписчики волновались за нее, врачи быстро решили все проблемы, и девушка поделилась в сети диагнозом, который едко прокомментировала ее звездная мама.

Девочка написала, что у нее произошел дыхательный спазм в автобусе.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

"Ребята все хорошо, в поездке у меня случился дыхательный спазм, из-за долгого сидения в автобусе в скрюченном виде", - написала она под фото с врачами.

Однако Оля Полякова объяснила, что дело не просто в сидении.

Оля Полякова / instagram.com/mashapolyakova

"Ага, ты ещё забыла написать, что ещё и беспрерывного втыкания в интернет", - дополнила дочку Полякова.

Не исключено, что ЧП случилось в Днепре, где Маша собиралась посетить конференцию блогеров.

Ранее Оля Полякова рассказала о домогательствах продюсеров.