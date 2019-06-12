"Имена знают все": Оля Полякова рассказала о домогательствах продюсеров

Оля Полякова пожаловалась, что ее домогались известные продюсеры / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова (Суперблондинка) сообщила, что ее домогались мужчины-продюсеры, имена которых "знают все".

Некоторые продюсеры хотели посадить на коленки, а лучше сразу под стол, пожаловалась певица в интервью Сегодня.

По словам артистки, она постоянно сталкивается с гендерной дискриминацией.

"…В том же шоу-бизнесе некоторые дядьки-продюсеры хотели меня посадить на коленки, а лучше сразу под стол… Это даже не гендерная дискриминация, а чистой воды домогательства!...", — заявила Суперблондинка.

Также исполнительница пообещала назвать имена продюсеров, которые ее домогались. "...назову конкретные имена, которые знают все! И которые это делали со всеми, многие через них прошли", — сказала Полякова.

Певица отметила, что в таком случае будет масштабный скандал, но ее обидчики не понесут ответственность за домогательства.

"…из-за того, что у нас настолько патриархальное общество — опять же, этим людям ничего не будет. Все подумают, мол, а что тут такого? Ну поприставал к симпатичной барышне, ну и плевать, что он женат и у него есть дети", — считает она.

Ранее Оля Полякова заявила, что создает первую женскую партию Украины. Позже певица сообщила, что есть прикольные варианты названия политсилы — партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, или женская партия Оли Поляковой, то есть ЖОПА, а есть и серьезные — Рух женщин Украины, Женский сектор.