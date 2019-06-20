Долгая ночь: дата выхода, съемки и актеры приквела Игры престолов

Долгая ночь - Кровавая луна: дата выхода и актеры / НВО

Приквел Игры престолов вероятно будет называться Долгая Ночь, и выйдет в 2020 году.

Об этом утекли данные через источники Entertainment Weekly.

Съемки пилотного эпизода первого сезона стартовали уже в июне 2019 в Ирландии, подтверждает издание. Однако, название сериала может смениться - ходят слухи, что он может называться Кровавая Луна.

Съемки проводятся в провинции Ольстер в секретном месте, расположенном в историческом графстве Даун. К съемкам причастна телестудия Titanic Studios в Белфасте.

Ожидается 5-5 сезонов сериала, и они будут рассказывать историю Вестероса задолго до событий Песни Льда и Огня.

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Сюжет сериала развернется вокруг событий легендарной первой Долгой ночи, когда белые ходоки верхом на пауках в окружении армии мертвых едва не разрушили Вестерос, а победил их Азор-Ахай с пламенным мечом. После этого и началось объединение Вестероса одним правителем.

Созданием приквела занимаются сам Джордж Мартин в роли исполнительного продюсера и соавтора, и сценаристка Джейн Голдман, которая в случае успеха пилота станет шоураннером. Также звучит имя Си Джей Кларксон.

В сериале могут появиться белые ходоки/ НВО

Отметим, Голдман - британская сценаристка, работавшая над фильмами "Звездная пыль", "Пипец", "Люди-Икс: Первый класс", а также обеими частями Kingsman (их всех снял Мэттью Вон).

Главного героя сыграет британский актер Джош Уайтхаус, наиболее известный по роли в шоу "Полдрак". К нему присоединилась Наоми Уоттс, которая играет "светскую львицу, которая скрывает темный секрет".

В сериале также снимутся Денис Гоф, Шейла Атим, Наоми Экки, Миранда Ричардсон, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Иванно Джеремия, Алекс Шарп и Тоби Регбо.

Пока о точной дате выхода нет речи, но премьера планируется во вторую половину 2020 года.

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