"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула фанатов изменившейся внешностью

Алла Пугачева разделила сеть на два лагеря последним фото / instagram.com/alla_orfey/

Легендарная российская певица Алла Пугачева разделила своих фанатов последним фото на два воинствующих лагеря.

На своей странице в Instagram звезда показала снимок, сделанный после дождя. На фото артистка позирует в черном костюме с ярко-желтым плащом.

"Немного солнца в холодной воде", - подписала снимок певица.

Одни подписчики считают, что Примадонна выглядит очень уставшей и постаревшей, другие же поставили ее в пример – мол, именно так нужно выглядеть в 70 лет.

"Зачем так неестественно открывать рот и выдавливать из себя искусственную улыбку?", "Вот так вот надо выглядеть в свои годы! Конфетка!", "Как она постарела, Боже. Жалко. Прямо такое ощущение, что еле стоит", " Классно, очень стильно!", "Что, кляча, хочешь молодеть?", "Уставший взгляд не спрячешь ни за какой улыбкой", - писали юзеры.

Алла Пугачева покрасовалась в ярко-желтом плаще / instagram/alla_orfey

Ранее Пугачева засветила грудь в полупрозрачном наряде.