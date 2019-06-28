"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула фанатов изменившейся внешностью

Певица вызвала жаркие споры фото в ярком плаще.
Легендарная российская певица Алла Пугачева разделила своих фанатов последним фото на два воинствующих лагеря.
На своей странице в Instagram звезда показала снимок, сделанный после дождя. На фото артистка позирует в черном костюме с ярко-желтым плащом.
"Немного солнца в холодной воде", - подписала снимок певица.
Одни подписчики считают, что Примадонна выглядит очень уставшей и постаревшей, другие же поставили ее в пример – мол, именно так нужно выглядеть в 70 лет.
"Зачем так неестественно открывать рот и выдавливать из себя искусственную улыбку?", "Вот так вот надо выглядеть в свои годы! Конфетка!", "Как она постарела, Боже. Жалко. Прямо такое ощущение, что еле стоит", " Классно, очень стильно!", "Что, кляча, хочешь молодеть?", "Уставший взгляд не спрячешь ни за какой улыбкой", - писали юзеры.
Ранее Пугачева засветила грудь в полупрозрачном наряде.