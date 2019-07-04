Форс-Мажоры 9 сезон: дата выхода и трейлер последнего сезона

В сети показали новый трейлер финального 9 сезона сериала Форс-Мажоры, который снимали без главной героини - Рейчел Зейн в исполнении Меган Маркл.
Телеканал USA Network представил новый трейлер 9 сезона Форс-Мажоров, который выходит 17 июля.
В новом сезоне показывают судьбу юридической фирмы которую возглавляют Харви Спектер (Гэбриел Махт), его умный, но деликатный партнер Луис Литт (Рик Хоффман) и секретарь-которая-стала-директором Донна Полсен (Сара Рафферти).
Как закончится история после того, как героиня Меган Маркл Рейчел Зейн завершила свою работу в компании? Поклонников интересует, чем закончится сериал, и как разрешатся все интриги и подковровая борьба.
Пережив разные проблемы и потерю ключевых партнеров, трио продолжает заниматься самыми сложными корпоративными исками, в чем им помогают Алекс Уильямс (Дьюли Хилл) и Катрина Беннет (Аманда Шулл). Пробив себе путь в фирму, могущественный адвокат Саманта Уилер (Кэтрин Хайгл) присоединяется к Specter Litt и бросает вызов статусу кво. Вместе эти умы должны полагаться на свои знания, опыт и интуицию, чтобы удержать фирму на плаву.
Часть ответов на эти вопросы дает новый трейлер, но для того, чтобы все узнать, стоит посмотреть сезон сначала до конца.
Форс-Мажоры 9 сезон смотреть онлайн трейлер:
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