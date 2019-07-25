Олег Винник "обновился"

Олег Винник показал фото, на котором запечатлен чисто выбритым / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник, который отращивал бороду, опубликовал фотографию без растительности на лице.

Артист разместил снимок без бороды и даже без щетины на своей странице в Instagram и поинтересовался у пользователей, как ему лучше — с бородой или без.

Исполнитель поделился снимком, на котором запечатлен чисто выбритым в бассейне.

Мнения юзеров относительно того, как Виннику лучше, разделились — одни считают, что ему лучше с бородой, другие, — что без.

Предложены и другие варианты, в частности, что ему к лицу легкая небритость.

"Вы супер и с бородой, и без", — написала _.derzkaya._.malyshka. "Красивый в любом виде", — поделилась мнением lena.alyona_. "Красавчик!!! Все к лицу", — отметила levickaaelena76.

Олег Винник показал фото, на котором запечатлен чисто выбритым / instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник с бородой / instagram.com/olegg.vynnyk

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Напомним, в октябре 2018 года Олег Винник впервые рассказал журналистам о личной жизни. Также певец показал дом, в котором жила его мама, и познакомил с родными — сестрой и племянниками.