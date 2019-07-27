Море крови: Анита Цой показала свою травму с фестиваля Жара 2019

Анита Цой / Instagram

Анита Цой, которую срочно забирала скорая с фестиваля Жара 2019, обратилась со словами благодарности за поддержку, и рассказала, что же с ней произошло.

Оказывается, на ступеньках, по которых она поднималась, она зацепилась за одну из них большим пальцем, и вырвала ноготь "с мясом".

"Большое вам спасибо за слова поддержки, и за участие", - обратилась она к подписчикам.

По словам Аниты, такое может случится с каждым, и что все произошло на ровном месте.

Анита объяснила, что ее пиарщик снимал все прямо на месте ЧП, чтобы показать врачам. Также что-то записали во время операции в отделении скорой помощи - певица потеряла ноготь, и ходить пока не может без посторонней помощи.

В конце Анита пообещала, что на следующий день на фестивале выступит, что с ней все будет хорошо, и новый ноготь скоро отрастет.

Ранее всех обеспокоило, что Аниту Цой забрали с фестиваля Жара 2019 на скорой.