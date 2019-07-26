В Баку скорая увезла с концерта Аниту Цой

Анита Цой госпитализирована в Баку / Скриншот

Известную российскую певицу Аниту Цой в Баку карета скорой помощи увезла с музыкального фестиваля Жара.

Как сообщает портал Дни.ру, о состоянии артистки пока ничего не известно.

Уточняется, что из ложи Цой вынесли на носилках. В это время на сцене выступал ее коллега Григорий Лепс. По свидетельствам очевидцев, у Цой была перевязана нога, а бригаде скорой помощи пришлось поднимать певицу с пола.

Недоумение вызвало поведение директора певицы, которая все происходящее снимала на камеру мобильного телефона.

Как известно, в минувшем году Цой была дважды госпитализирована из-за обострения желчнокаменной болезни и перенесла операцию. Тогда она была вынуждена прервать концертный тур и отменить выступления.

Напомним, ранее Анита Цой рассказала об изнасиловании.