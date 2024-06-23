Россияне пытаются забаррикадировать Керченский пролив: Плетенчук раскрыл причину

В восточной части Черного моря продолжает господствовать российская авиация.

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Россияне пытаются забаррикадировать Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Спикер Военно-морские силы ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне пытаются забаррикадировать Керченский пролив баржами и сузить его для усиления огневого контроля.

"Это даже не укрепление, это попытки баррикадирования для того, чтобы максимально сузить этот проход, чтобы его было легче контролировать. Россияне его контролируют путем авиации: постоянно поднимают в воздух как вертолеты, так и самолеты различных моделей", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам спикера ВМС, периодически российские вертолеты оказываются под прицелом собственных систем ПВО.

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Плетенчук отметил, что это "побочный эффект большого присутствия этих единиц в воздухе". По его словам, в восточной части Черного моря продолжает господствовать российская авиация.

Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Напомним, что названо эффективное оружие для уничтожения Крымского моста. Военный аналитик Михаил Жирохов отмечает, что Крымский мост можно разрушить ударив по опорам морскими дронами с боевой частью 1500 килограммов.

Экс-глава МИД Владимир Огрызко заявил, что не стоит спешить с разрушением Крымского моста.

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