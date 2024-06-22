Не стоит спешить с разрушением Крымского моста: неожиданный прогноз экс-главы МИД

Силы обороны сделают всё для того, чтобы Крым был отрезан от военных поставок, говорит Владимир Огрызко.

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Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко прокомментировал вопрос целесообразности уничтожения Крымского моста.

"Один мой коллега, с которым мы изучаем эту недострану, сказал, что надо задуматься: когда Россия начнёт распадаться, и удельно украинское население Кубани начнёт определяться со своей государственной принадлежностью и определится за присоединение к Украине, Крымский мост может сыграть положительную экономическую роль", - подчеркнул он в интервью Главреду.

В то же время бывший глава МИД Украины считает, что этот вариант пока остается "розовым" политическим прогнозом.

"Безусловно, наши героические Силы обороны сделают всё для того, чтобы Крым был отрезан от поставок Крымским мостом со стороны России. Но не только это. Россияне сейчас протянули железнодорожную ветку вдоль Азовского моря – там есть над чем работать. Наши военные всё это хорошо знают и, безусловно, сделают всё, чтобы и Крымский мост, и все другие цепочки поставок были перебиты. Именно тогда россияне окажутся перед выбором – либо из Крыма нужно срочно бежать, либо героически погибнуть с лозунгами "За Родину! За Путина!", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко Главреду:

Удары по Крымскому мосту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украине придется выбирать, что уничтожать в первую очередь - Крымский мост или новую железную дорогу оккупантов, которая идет вдоль Азовского моря из Ростова на оккупированный полуостров.

Стоит отметить. что одних только американских дальнобойных ракет ATACMS будет недостаточно для полного уничтожения Керченского моста, который соединяет материковую часть России с временно оккупированным Крымом.

Кроме того, размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить его от украинских атак, заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

/ Инфографика: Главред

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