"Нестерпимые боли": знаменитая российская певица попала на операционный стол

Анита Цой / Facebook.com

В начале октября известная российская певица Анита Цой была госпитализирована после того, как почувствовала сильную боль в районе живота.

Во время обследования медики обнаружили у нее большой камень в желчном пузыре, который хирурги незамедлительно удалили, сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что после оперативного вмешательства Цой отказалась от реабилитационного периода и отправилась на гастроли.

"Камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается", — рассказала российская певица.

Напомним, ранее Анита Цой рассказала об изнасиловании.