"Нестерпимые боли": знаменитая российская певица попала на операционный стол

Анита Цой была госпитализирована после того, как почувствовала сильную боль в районе живота.
В начале октября известная российская певица Анита Цой была госпитализирована после того, как почувствовала сильную боль в районе живота.
Во время обследования медики обнаружили у нее большой камень в желчном пузыре, который хирурги незамедлительно удалили, сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что после оперативного вмешательства Цой отказалась от реабилитационного периода и отправилась на гастроли.
"Камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается", — рассказала российская певица.
Напомним, ранее Анита Цой рассказала об изнасиловании.