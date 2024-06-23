"Остановить российских террористов": заявление Зеленского после удара по Харькову

Остановить российский террор сможет предоставление Украине партнерами систем противовоздушной обороны, боевой авиации и дальнобойного оружия, заявил президент Владимир Зеленский.
"Максимум работы для того, чтобы лишить россиян возможности терроризировать наши города. Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решительность партнеров – это то, что сможет остановить российских террористов", - написал Зеленский в Telegram после обстрелов Харькова в воскресенье, которые привели к жертвам среди мирного населения и разрушениям.
По его словам, все необходимые службы на местах помогают пострадавшим в Харькове, часть города обесточена, остановилось метро. "Мы все обязательно восстановим и вернем в нормальное состояние", - подчеркнул Зеленский.видео дня
Удары РФ по Харькову
Как сообщалось, в результате авиационных ударов, нанесенных российскими оккупантами по Харькову в воскресенье днем, погиб один мирный житель, ранены десять, среди них двое подростков. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению. В результате ударов обесточена половина потребителей Харькова.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Взрывы в Харькове - последние новости по теме
Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в том числе по жилым домам.
Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.
Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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