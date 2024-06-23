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"Съест" известковый налет за 30 мин: опытная хозяйка поделилась удивительным средством

Руслана Заклинская
23 июня 2024, 04:34
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Зубная паста является мягким абразивом, она удаляет остатки известкового налета, что замедляет его повторное накопление.
'Съест' известковый налет за 30 мин: опытная хозяйка поделилась удивительным средством
Как избавиться от известкового налета на кранах / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео с YouTube

Краны часто покрываются коркой и становятся непривлекательными из-за известкового налета. Он безвреден, но может уменьшить поток воды и давление в кране, поэтому важно его очищать. Однако сделать это довольно сложно, если вы не используете правильные средства.

Если вы ищете советы, как избавиться от известкового налета на кранах, прочитайте материал Главреда: Эксперты назвали лучшее средство от известкового налета: оно есть в каждом доме.

Реставратор старинной мебели Дженнифер Адлер-Поттс рассказала, что она испытала много популярных методов очистки кранов от накипи, таких как уксус и лимонный сок, но они только ухудшили пятна. Белый уксус и лимонный сок являются кислотами и оба они очень эффективны для растворения известкового налета, но могут влиять также на определенную отделку или материалы, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

видео дня

Дженнифер обнаружила, что лучший способ удалить известковый налет - это зубная паста и щетка.

"Зубная паста и средства от зубного налета специально разработаны для удаления зубного камня (очень похожего на известковый налет) без повреждения эмали, которая на меня очень похожа на хром. Так родился лайфхак", - сказала женщина.

Все, что вам нужно сделать, это выдавить щедрое количество зубной пасты и нанести ее под кран, поскольку именно там обычно образуется известковый налет. Оставьте зубную пасту минимум на 30 минут. Если пятна особенно стойкие, оставьте зубную пасту на дольше. Когда время закончится, возьмите зубную щетку и начните осторожно счищать известковый налет.

После удаления известкового налета наденьте резиновую перчатку и осторожно вотрите зубную пасту в кран, чтобы убедиться, что слой известкового налета полностью исчез. Затем откройте кран и вытрите зубную пасту салфеткой из микроволокна.

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