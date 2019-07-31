"С Россией на дно": Сергей Шнуров написал стих о Путине

Лидер и идейный вдохновитель группы Ленинград Сергей Шнуров написал стих про Путина после того, как президент России нырнул в батискафе.
Лидер Ленинграда Сергей Шнуров посвятил Путину стих за его погружение на дно Финского Залива в то время, пока в России горят леса Сибири.
Свое творчество Шнуров опубликовал на личной странице в Instagram, добавив фото с Путином.
Шнуров назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком.
Он напомнил все "подвиги" Путина с его хокеем, полетами с птицами и всем остальным, но немногие узрели в этом откровении тонкий подтекст.
Стих Сергея Шнурова про Путина
"Вот же человеку всё по кайфу,
Он для многих, так сказать, пример.
То залезет внутрь батискафу,
То слетает в небо, например.
Может побороться на татами.
У него по жизни всё окей.
Искупался утром он с китами,
А под вечер поиграл в хоккей.
На лице спокойствие. Без срасти
Тигра усыпил. И снег кружит.
Говорят, что на все руки мастер.
Образцовый, правильный мужик.
Быть среди событий, прямо в гуще.
Годный пилит он контент, камон.
Он, как блогер, только ещё лучше,
Целый мир подписан на него.
Лайкают-не лайкают, он выше!
Личность. Альфа. Мега. Индивид.
Новый выпуск с ним ещё не вышел?
Ждём. Ну, чем же нас он удивит!", - пишет Шнуров.
Поклонники по-разному отреагировали на стих, но про ныряние и Сибирь написали многие.
"Опубликовано видео его погружения с Россией на дно", "Жаль что утонуть оно не может", "Бл*. Люди даже не понимает подттекста я в а*уе с д*билов. Таким только такой президент. Большего недостойны", "Боюсь лайкать, просто поглажу пальцем сердечко", "Может ему погрузиться в сибирские горящие леса?", - пишут они.