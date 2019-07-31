"С Россией на дно": Сергей Шнуров написал стих о Путине

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Лидер Ленинграда Сергей Шнуров посвятил Путину стих за его погружение на дно Финского Залива в то время, пока в России горят леса Сибири.

Свое творчество Шнуров опубликовал на личной странице в Instagram, добавив фото с Путином.

Шнуров назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком.

Он напомнил все "подвиги" Путина с его хокеем, полетами с птицами и всем остальным, но немногие узрели в этом откровении тонкий подтекст.

Стих Сергея Шнурова про Путина

"Вот же человеку всё по кайфу,

Он для многих, так сказать, пример.

То залезет внутрь батискафу,

То слетает в небо, например.

Может побороться на татами.

У него по жизни всё окей.

Искупался утром он с китами,

А под вечер поиграл в хоккей.

На лице спокойствие. Без срасти

Тигра усыпил. И снег кружит.

Говорят, что на все руки мастер.

Образцовый, правильный мужик.

Быть среди событий, прямо в гуще.

Годный пилит он контент, камон.

Он, как блогер, только ещё лучше,

Целый мир подписан на него.

Лайкают-не лайкают, он выше!

Личность. Альфа. Мега. Индивид.

Новый выпуск с ним ещё не вышел?

Ждём. Ну, чем же нас он удивит!", - пишет Шнуров.

Поклонники по-разному отреагировали на стих, но про ныряние и Сибирь написали многие.

"Опубликовано видео его погружения с Россией на дно", "Жаль что утонуть оно не может", "Бл*. Люди даже не понимает подттекста я в а*уе с д*билов. Таким только такой президент. Большего недостойны", "Боюсь лайкать, просто поглажу пальцем сердечко", "Может ему погрузиться в сибирские горящие леса?", - пишут они.

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