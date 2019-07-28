"Вся Россия пламенем объята": Сергей Шнуров написал "острый" стих о жуткой стихии

Сергей Шнуров отреагировал на масштабные лесные пожары в России стихом / instagram.com/shnurovs

Лидер легендарной российской группы Ленинград Сергей Шнуров написал "острый" стих о масштабных лесных пожарах в РФ и упомянул в нем о беспорядках из-за выборов.

Все российское государство объято пламенем, говорится в стихе артиста, опубликованном на его странице в Instagram.

По мнению Шнурова, в РФ начальство на все "положило" волю Божию.

"Острый" стих Шнурова о масштабных лесных пожарах в стране:

"Вся Россия пламенем объята:

Выборы, леса — везде пожар!

Все не так, как водится ребята,

Не тушить, чтобы опять сажать?

У начальства методы, как лица,

Старые, но в ботоксе ожИли.

Пусть горит, — "А ЧЕ?", — как говорится.

Волю Божию на все, бл*дь, положили".

Ранее сообщалось, что в десяти регионах РФ бушует жуткая стихия — огонь охватил 3 млн гектаров леса. Также стало известно, что масштабные пожары никто не тушит из-за нехватки денег.

Напомним, 27 июля в Москве возле здания мэрии активисты приняли участие в акции протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, силовики задержали более тысячи протестующих.