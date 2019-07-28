"Вся Россия пламенем объята": Сергей Шнуров написал "острый" стих о жуткой стихии

В стране начальство на все "положило" волю Божию, отметил лидер группы Ленинград.
Лидер легендарной российской группы Ленинград Сергей Шнуров написал "острый" стих о масштабных лесных пожарах в РФ и упомянул в нем о беспорядках из-за выборов.
Все российское государство объято пламенем, говорится в стихе артиста, опубликованном на его странице в Instagram.
По мнению Шнурова, в РФ начальство на все "положило" волю Божию.
"Острый" стих Шнурова о масштабных лесных пожарах в стране:
"Вся Россия пламенем объята:
Выборы, леса — везде пожар!
Все не так, как водится ребята,
Не тушить, чтобы опять сажать?
У начальства методы, как лица,
Старые, но в ботоксе ожИли.
Пусть горит, — "А ЧЕ?", — как говорится.
Волю Божию на все, бл*дь, положили".
Ранее сообщалось, что в десяти регионах РФ бушует жуткая стихия — огонь охватил 3 млн гектаров леса. Также стало известно, что масштабные пожары никто не тушит из-за нехватки денег.
Напомним, 27 июля в Москве возле здания мэрии активисты приняли участие в акции протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, силовики задержали более тысячи протестующих.