Принц Чарльз может сняться в продолжении бондианы

Принц Чарльз является воплощением всего британского, считают авторы фильма / Reuters

Сына британской королевы Елизаветы принца Чарльза пригласили сняться в продолжении Бондианы, в которой сыграет актер Дэниел Крейг.

Как сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источник, близкий к съемочной группе, несколько недель назад принц Чарльз посетил съемочную группу и встретился с актером Дэниелом Крейгом. Тогда ему и предложили сняться в камео.

Источник издания сказал, что авторам фильма понравилась идея снять в фильме принца, который "является воплощением всего британского и идеально подходит для роли камео". Авторы уверены, что поклонники Бонда по всему миру будут в восторге.

Читайте такжеНазвано имя следующей девушки Джеймса Бонда: сексуальные фото красоткиПринц Чарльз пока не сообщил о своем решении, однако представители съемочной группы "отчаянно пытаются его уговорить".

Напомним, ранее стало известно, что в 25 фильме про Джеймса Бонда, бесстрашный суперагент уйдет, а история агента 007 будет перезапущена.