Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр: что известно о сериале

Галь Гадот сыграет легендарную актрису и изобретательницу / Instagram

Пока что телеканал держит в тайне все подробности разработки сериала про австрийскую актрису, но уже известны шоуранеры, и главная актриса.

Галь Гадот сыграет роль секс-символа середины 20 века - Хеди Ламарр, которая прославилась фильмом Экстаз, и построила грандиозную карьеру в кинематографе.

Разработчики пока что раскрыли очень мало подробностей сериала.

Разработчики байоптика о Хеди Ламар

Сценаристом и продюсером шоу станет один из создателей проекта Любовники Сара Трим, роль иполнительных продюсеров поделили создатель рассказа Служанки Уоррен Литтлфилд, известная по Последнему магнату Кэти Роббинс и... та-дам - муж Галь Гадот Ярон Версано.

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Правда, никто не оспаривает право Галь Гадот - все ее персонажи в кино - сильные и умные женщины, которые знали, чего хотят от жизни,а сама актриса - молодая мать и настоящая феминистка.

Ее новая роль - Хеди Ламарр прожила непростую жизнь, но всегда знала чего хотела, и одна из первых как могла отстаивала равенство женщин и мужчин.

Кто такая Хеди Ламарр

Она ушла из дома в 16 лет, дебютировала в фильме Девушка в ночном клубе, а потом взорвала весь мир сыграв в фильме Густава Махаты Экстаз, где впервые разделась в одной из сцен. Для общества начала ХХ века это был фурор, и фильм просто запретили. Ее первый муж оружейный барон Фриц Мандель пытался скупить все копии Экстаза. К слову, из его замка она сбегала на пароходе Нормандия, подсыпав прислуге снотворное.

Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр / Instagram

После этого урожденная Хедвига Кислер стала Хеди Ламар и подписала контракт с американцами MGM. Она быстро становится любимицей публики, и за свою актерскую карьеру, а снималась она до 1958 года актриса заработала 30 миллионов долларов - немаленькая сумма для начала и середины ХХ века.

Кроме того, Хеди Ламар придумала радиоуправляемые торпеды и новый тип секретной связи, на которые получила патенты. В 2014 году она была внесена в Национальный зал славы изобретателей США.

Хеди Ламарр Фильмография

1930 — Деньги на улице

1931 — Буря в стакане

1931 — Чемоданы мистера О. Ф.

1932 — Деньги не нужны

1933 — Экстаз

1938 — Алжир

1939 — Леди из тропиков

1940 — Я возьму эту женщину

1940 — Шумный город

1940 — Товарищ Икс

1941 — Приходи со мной жить

1941 — Девушки Зигфилда

1941 — Г. М. Пульхэм Эсквайр

1942 — Квартал Тортилья-Флэт

1942 — Перекресток

1942 — Белый груз

1944 — Райское тело

1944 — Конспираторы

1944 — Рискованный эксперимент

1945 — Её высочество и гонец

1946 — Странная женщина

1947 — Обесчещенная

1948 — Давайте поживём

1949 — Самсон и Далила

1950 — Леди без паспорта

1950 — Медный каньон

1951 — Мой любимый шпион

1954 — Вечная женственность

1954 — Влюбленный Парис

1957 — История человечества

1958 — Самка

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