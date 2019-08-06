Танці з зірками 2019: Серега и Анна Ризатдинова передали эстафету

Знаменитый белорусский репер Полиграф Шариков Серега и призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова записали видеообращение.
В 3 сезоне Танці з зірками примут участие репер Серега и спортсменка Анна Ризатдинова.
Об єтом они сами сказали, записав видео и бросив візов следующим участникам.
"Це ж танціззіркамиchallenge!", на что Ризатдинова ответила ему:"Ну що, приймаємо виклик?".
С чем Серега брутально согласился. "Зустрінемось на паркеті", - сказал он.
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"А хто буде наступним, ви дізнаєтесь у тексті", - пообещала Ризатдинова.
Эстафету они передали певице Tayanna, тренру Голос.Діти Dzidzio, ведущему Богдану Юсипчуку и руководительнице Денского Квартала Елене Кравец.
Ранее на участие в шоу согласилась певица Maruv и горячий телеведущий Даниэль Салем.
Перед этим вызов приняли звезды сериала Крепостная Ксения Мишина и Алексей Яровенко.