Танці з зірками 2019: Tayanna, Елена Кравец и Dzidzio приняли эстафету

Танці з зірками 2019: Tayanna, Dzidzio и Лена Кравец стали участниками / 1+1

В 3 сезоне Танців з Зірками примут участие Tayanna, Елена Кравец и Dzidzio.

Об этом они сами сообщили, записав видеосообщение, и получив эстафету от дискобола.

"Звезда студии Квартал 95 Елена Кравец, певица и ведущая шоу Tayanna и яркий артист и тренер шоу Дзидзьо принимают танцевальную эстафету и становятся последними участниками нового сезона шоу", - говорится в подписи под видео.

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"О, Dzidzio, привіт, а що ти тут робиш?", - спросила у него Татьяна.

"Я новий участник Танців з зірками, а ви що тут робите?", - ответил он.

"Ну, нас сюди привів Дискобол", - ответила Елена Кравец.

"Ай-ай-ай. А ви так само приймаєте участь у танціззіркамиchallenge? А ви танцювать умієте?", - спросил у них Михаил.

После этого Tayanna и Елена начинают танцевать, а Dzidzio говорит: "Мені здається, що це буде найкрутіший сезон. Я йду тренуватись".

Ранее в шоу решили принять участие Анна Ризатдинова и Серега.

А до них - Maruv и ведущий шоу Одруження наосліп Даниэль Салем.

Перед этим вызов приняли звезды сериала Крепостная Ксения Мишина и Алексей Яровенко, которым вызов бросили Вика Булитко, Михаил Кукуюк и Владимир Остапчук.