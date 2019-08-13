Госкино заплатит: Полякова снимет собственный фильм

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова, которая за последнее время сыграла в успешных фильмах Свингеры и Свингеры-2, снимается в новом фильме Зірки за обміном, для которого выбила финансирование в Госкино.

Новая кинокомедия Зірки за обміном выйдет на широкий экран в 2020 году и будет представлена Поляковой совместно с украинской компанией, лауреатом многочисленных международных премий, KINOROB. Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

"На днях Госкино выделило дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку. Вместе с компанией KINOROB мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом в Instagram", - заинтриговала Оля Полякова новым видео.

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Поляковой в комментариях уже начали писать, что не представляют, кто может біть популярнее Владимира Зеленского, который ныне выиграл

Несмотря на то, что сюжет будущей киноленты пока не разглашается, сценарий и идея фильма получили высокую оценку комиссии во время специального питчинга, на котором был представлен проект.

Первый проект продюсерского дебюта певицы уже стал победителем 11-го конкурса кинопроектов Госкино в самой конкурентной категории Игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории и получит дополнительную финансовую поддержку от государства.

Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках первой секс-комедии Свингеры, по итогу проката ставшей #1 кассовой украиноязычной комедией, а также первого в Украине сиквела Свингеры-2, который получил самую большую кассу в 2019 году на момент конца июля.