Орел и Решка: Ивлеева и Бедняков возвращаются в шоу на Интере

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков / Прес-служба

Знаменитые телеведущие Андрей Бедняков и Настя Ивлеева вернулись на телеканал Интер, который специально запускает новое шоу Ивлеева vs Бедняков.

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков поедут путешествовать в новом тревел шоу Ивлеева vs Бедняков уже в сентябре 2019.

"Ивлеева vs Бедняков – это не просто очередной сезон Орла и решки. Это совершенно новый уровень путешествий, где ведущие – далеко не новички, которые удивляются всему подряд. Это матерые волки путешествий, которые покажут зрителям, где и как лучше отдохнуть, что стоит увидеть своими глазами, а куда лучше и вовсе не соваться. Эти опытные туристы, казалось бы, объехали весь мир", – рассказывает генеральный продюсер TeenSpirit Елена Синельникова.

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По ее словам, в этом сезоне Андрей Бедняков и Настя Ивлеева постараются, наконец, закрыть свой гештальт путешествий, а телезрители увидят один из самых ярких и незабываемых сезонов проекта.

Андрей Бедняков "пережил" 8 сезонов проекта, облетел почти 100 городов мира и намотал тысячи километров. Он заменил Алана Бадоева и путешествовал сначала с Жанной Бадоевой, а потом с Лесей Никитюк и Настей Короткой.

Ивлеева же заменила Регину Тодоренко, и успела повести 2 сезона Орел и решка Перезагрузка, но тем не менее, стала довольно популярной.

По словам продюсеров шоу, оно будет выходит в формате соперничества - кто сможет дать совет лучше, и кто покажет себя лучшим знатоком страны.

Шоу выходит на экраны в сентябре 2019.

Напомним, что второй выпуск 3 сезона Танцев со звездами на 1+1 выходит 1 сентября. Также его трянсляцию онлайн можно будет смотреть на сайте Главред.