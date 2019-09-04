"Зачем же так нажираться?": Maruv показала, чем занимается за кулисами

Maruv / Instagram

Певица Maruv показала, что делала после своего выступления во втором эфире шоу Танці з Зірками 2019, и ее фанаты получили неизгладимое впечатление от этого.

Maruv опубликовала фото после выступления на танцах, где она в латексе ползает на ступеньках и сексуально позирует. Фанаты просто не смогли удержать от откровенных комментарием этого.

"Это был второй выпуск. Спасибо за поддержку! Увидимся в воскресенье на Танцах со звездами", - пишет Мaruv,

На фото она позирует сразу за кулисами после своего выступления 1 сентября на Танці з зірками 2019. Ранее в сторис появлялось видео, где было видно, что она выпила немного пива после выступления, а теперь же Maruv продолжила эпатировать публику и стала позировать в латексном костюме на лестнице за сценой, поворачиваясь разными сторонами.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Фанаты очень бурно отреагировали на фото Maruv и засыпали ее провокационными комментариями.

"Мать, ну победа победой зачем же так нажираться?)", "наполняйся, много отдаёшь", "Кухар нужно было просто подарить трусики, сразу подобрела))", "Было круто", "Есть другие нормальные наряды?", "Моргни, если тебя силой держат в подвале", "Богиня", "Лучшая", - пишут в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева засветилась на пикантном фото, на котором у позировала с расстегнутыми штанами.