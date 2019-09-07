"Видео про ногу": Панин снова вызвал отвращение россиян

Алексей Панин / Instagram

Алексей Панин, который собирасля менять пол, а потом сделал пирсинг простаты, записал видео, на котором посылает всех в места не столь отдаленные.

Видео, которое, похоже записывала девушка с тоненьким голоском, Панин опубликовал на своей Instagram странице.

"Пошли все в жопу!", - кричит он на улице людям.

В ролике он идет по мосту рядом с красной площадью, и повернувшись вниз кричит людям оскорбления. Снимает это какая-то девушка, которая потом тоненько засмеялась после его выходки.

"Самая эластичная жопа " России зазывает!", "добавлю. И в п*зду", "Все ниже и ниже....Алексей, плохой финал( по жизни) будет....", "А видео с ногой походу зашло,и все посмотрели, а теперь фу фу фу", "Я смотрю ты не только можешь с голой жопой бегать...но и посылать туда...смотри,не ровен час сам там и окажешься !!!!!!!! ", "Панин ну ты сам от тудова и родился тоже от туда и работаешь тама в ЖОПЕ", "Нога в заду.", "Мысли только о жопе", - пишут в комментариях.

Алексей Панин послал всех россиян смотреть онлайн:

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