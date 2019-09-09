Наталия Могилевская по-своему перепела гимн Украины

Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталия Могилевская стала ведущей балкона в 3 выпуске Танці з зірками, и после выступления всех пар презентовала новую песню - переведенную на украинский язык Осень.

Но Могилевская не стала на этом останавливаться, и заодно в прямом эфире перепела Гимн Украины на свой лад. Точно не известно, было ли это по плану, но зрителям понравилось.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 3 выпуск онлайн: кто покинул проект

"Когда я узнала о возвращении наших героев, я решила сделать внеплановое выступление. И я уверена, что когда миллионы людей одновременно читают молитву, я верю, что это намерение становится в миллионы раз сильнее, и оно сбывается. Я сделала молитву за нашу светлую победу в прямом эфире и спела свои новые стихи на музыку гимна Украины, которые написала еще в День Независимости и представила на своем благотворительном концерте в поддержку и реконструкцию Национального Ботанического сада", - прокомментировала она свое выступление.

В эфире же после исполнения песни Осень она предложила помолиться за Украину, и за победу.

После этого она спела свою песню на музыку от Гимна Украины.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн Гимн Украины Наталия Могилевская смотреть онлайн:

Новые выпуски шоу Танці з зірками 2019 выйдут на 1+1 по воскресеньям в 21:00.