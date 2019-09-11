Крепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала

Крепостная 2 сезон / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят с 10 сентября в 21:00. Что было в 11 и 12 сериях 2 сезона Крепостной, и как Катерина выживет в бордели - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 9 сентября вышли 35 и 36 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 35 серии смотреть онлайн анонс

Раскрылась правда, что за поимку Кати назначена огромная сумма – 5000 рублей! Григорий Петрович одержим мыслью вернуть девушку. Опиум постепенно лишает его разума.

Григорий Петрович тайком от жены курил опиум, хотя и начал принимать морфин. Натали узнала об этом и сожгла все трубки. Разъяренный супруг погнался за женой и столкнул ее с лестницы. Обычно в фильмах и сериалах после такого не выживают.

Крепостная Галя поняла, что Панас ей дороже, чем воля теперь умоляет Яшку не отдавать ее мужа в рекруты. Управляющий согласился подумать над этим, если Галя окажет ему ответную услугу… Девушка утешает себя тем, что это в последний раз, но какие для нее будут последствия?

Катя решила, что лучше сбежать, чем попасть в руки Червинскому. Девушка поняла: она лучше умрет, чем будет работать в борделе. А у мадам Макаровой уже заканчивается терпение… Она пообещала Кити богатому клиенту, и теперь намерена отдать товар в наилучшем виде. Любовь Васильевна заказала для Кати платье по эскизу голландца. Теперь у девушки есть всего три дня, чтобы найти выход.

Одна из проституток предложила Кате свою помощь. Нужно просто выкрасть письмо с рекомендацией у мадам Макаровой! Настя и ее сын Мишка придумали целый план, чтобы вызволить Катю, но всегда бывают непредвиденные обстоятельства.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 11 серию - 10-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 36 серии смотреть онлайн анонс

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Девушку заперли в комнате. Ей некуда бежать: мадам Макарова поставила возле двери охрану. Катю переодели в пышное платье и оставили ждать.

Голландец прислал Любови Васильевне нарядно одетую куклу. У него очень специфические запросы: он хочет, чтобы девушка была похожа на ребенка, с кучерями, играла и ластилась. Даже у опытной мадам Макаровой дух захватывает от таких запросов… И все же она не собирается отступать. Клиент заплатил деньги, значит должен получить товар. Катя пытается как-то барахтаться при помощи Миши, но все тщетно - она под надежной охраной.

"По-другому бабе не выжить", – рассуждает Любовь Васильевна, отправляя девушку в постель к иностранцу. И она искренне уверена в своей правоте.

Натали после падения не ела и не спала, отказывалась видеть мужа. А потом у женщины началось сильное кровотечение. Григорий Петрович тут же послал за доктором. Прогнозы врача неутешительны… И как отреагируют родные Натали на такое происшествие?

Слух о том, что Галя изменила Панасу сразу же после свадьбы, быстро разлетелся по Червинке. Узнал о случившемся и сам Панас. Это был удар в самое сердце – Галя же клялась, что любит! Хоть девушка убеждала себя, что сделала все правильно – ведь она пыталась спасти любимого от службы. Но Яшка давно затаил обиду и решил избавиться от конкурента любой ценой.

Доктор пытается спасти жизнь Натали и ее ребенка, Катя сражается за свою честь, а Галя – за долгожданное счастье… Что будет вы новых сериях - смотрите и читайте на Главреде.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 12 серию - 10-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 13 и 14 серии Крепостной 11 сентября.