Крепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала

11 сентября 2019, 11:55

Новая 11 и 12 серии 2 сезона крепостной вышли вечером 10 сентября. Что показали в 11 и 12 сериях 2 сезона Крепостной - читайте на Главреде.

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят с 10 сентября в 21:00. Что было в 11 и 12 сериях 2 сезона Крепостной, и как Катерина выживет в бордели - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 9 сентября вышли 35 и 36 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала

Крепостная 2 сезон - описание 35 серии смотреть онлайн анонс

Раскрылась правда, что за поимку Кати назначена огромная сумма – 5000 рублей! Григорий Петрович одержим мыслью вернуть девушку. Опиум постепенно лишает его разума.

Григорий Петрович тайком от жены курил опиум, хотя и начал принимать морфин. Натали узнала об этом и сожгла все трубки. Разъяренный супруг погнался за женой и столкнул ее с лестницы. Обычно в фильмах и сериалах после такого не выживают.

Крепостная Галя поняла, что Панас ей дороже, чем воля теперь умоляет Яшку не отдавать ее мужа в рекруты. Управляющий согласился подумать над этим, если Галя окажет ему ответную услугу… Девушка утешает себя тем, что это в последний раз, но какие для нее будут последствия?

Катя решила, что лучше сбежать, чем попасть в руки Червинскому. Девушка поняла: она лучше умрет, чем будет работать в борделе. А у мадам Макаровой уже заканчивается терпение… Она пообещала Кити богатому клиенту, и теперь намерена отдать товар в наилучшем виде. Любовь Васильевна заказала для Кати платье по эскизу голландца. Теперь у девушки есть всего три дня, чтобы найти выход.

Одна из проституток предложила Кате свою помощь. Нужно просто выкрасть письмо с рекомендацией у мадам Макаровой! Настя и ее сын Мишка придумали целый план, чтобы вызволить Катю, но всегда бывают непредвиденные обстоятельства.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала

Кріпосна 2 смотреть онлайн 11 серию - 10-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 36 серии смотреть онлайн анонс

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 5 и 6 сериях сериала

Девушку заперли в комнате. Ей некуда бежать: мадам Макарова поставила возле двери охрану. Катю переодели в пышное платье и оставили ждать.

Голландец прислал Любови Васильевне нарядно одетую куклу. У него очень специфические запросы: он хочет, чтобы девушка была похожа на ребенка, с кучерями,  играла и ластилась. Даже у опытной мадам Макаровой дух захватывает от таких запросов… И все же она не собирается отступать. Клиент заплатил деньги, значит должен получить товар. Катя пытается как-то барахтаться при помощи Миши, но все тщетно - она под надежной охраной.

"По-другому бабе не выжить", – рассуждает Любовь Васильевна, отправляя девушку в постель к иностранцу. И она искренне уверена в своей правоте.

Натали после падения не ела и не спала, отказывалась видеть мужа. А потом у женщины началось сильное кровотечение. Григорий Петрович тут же послал за доктором. Прогнозы врача неутешительны… И как отреагируют родные Натали на такое происшествие?

Слух о том, что Галя изменила Панасу сразу же после свадьбы, быстро разлетелся по Червинке. Узнал о случившемся и сам Панас. Это был удар в самое сердце – Галя же клялась, что любит! Хоть девушка убеждала себя, что сделала все правильно – ведь она пыталась спасти любимого от службы. Но Яшка давно затаил обиду и решил избавиться от конкурента любой ценой.

Доктор пытается спасти жизнь Натали и ее ребенка, Катя сражается за свою честь, а Галя – за долгожданное счастье… Что будет вы новых сериях - смотрите и читайте на Главреде.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 3 и 4 сериях сериала

Кріпосна 2 смотреть онлайн 12 серию - 10-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 13 и 14 серии Крепостной 11 сентября. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
анонс сериал трейлер новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:55
Крепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала
11:34
Россияне побахвалились новым "прорывом" на Крымском мосту
11:25
Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова
11:24
Смотри: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Джейсоном Момоа Видео
11:22
Украине необходимо по капле выдавливать из себя Порошенко мнение
10:59
Рябошапка с Зеленским утвердили нового военного прокурора вместо Матиоса: фото
10:50
"Дни Тайсона в Шахтере сочтены" - источник
10:50
Вместо кризиса: почему мировой порядок скоро изменится, и что ждет Украину мнение
10:44
"Обоссалась": Бузова публично опозорилась с мокрым пятном на попе Видео
10:42
Зеленский с юмором представил нового главу МИД Пристайко Видео
10:35
Российские СМИ рассказали, как близко "крот" из ЦРУ подобрался к Путину
10:18
Во Франции осудили украинских моряков за перевозку двух тонн кокаина
10:06
Вице-премьер сообщил, как Киев намерен решать проблемы с Венгрией
09:45
Наживка для дураков: чем Украине грозит скидка на российский газ мнение
09:34
В России назвали освобождение Сенцова событием года
09:18
"Где там ваша п*здота бабло пилит": Добкин призвал к избиению Кутепова и получил на орехи в Сети
08:50
НАБУ раскинуло сети на Климкина и Порошенко - СМИ Видео
08:43
Чешский адепт Путина надумал говорить с Зеленским об автономии Закарпатья
08:39
Почему новый закон об импичменте ничем не грозит президенту мнение
08:09
Забросал копов гранатами и пытался бежать: под Киевом задержали буйного неадеквата Фото Видео
07:43
В США сделали важное заявление о выделении военной помощи Украине
07:31
"Предварительные ласки": Панин показал видео с собакой Видео
07:19
Стало известно, кто займет кресло Матиоса
07:12
Мир без капитуляции: почему Киев и Москва внезапно нашли общий язык мнение
06:52
В США рассказали, когда присоединятся к нормандскому формату
06:49
На Донбассе исчерпана военная часть конфликта - журналист Видео
06:37
Причина скорой смерти: ученые назвали продукт-"убийцу" сердца и сосудов
06:19
Усекновение 2019 – поздравления и открытки душевные и самые красивые Фото
06:07
Лев: в чем слабость и суперсила этого знака Зодиака
05:54
Встреча нормандской четверки: какие решения готовятся по Донбассу мнение
05:39
Пикси-боб – самая модная стрижка 2019-2020 для смелых женщин – 33 фото Фото Видео
05:15
Нибиру разодрала Юпитер: мертвящая армия пришельцев нападет в октябре - ученые
04:39
Пароксизмы страсти: эксперты рассказали, как женщинам легко и просто получать оргазмы
04:10
"Рискуют наступить на грабли Януковича": эксперт назвал ошибку "зеленых" депутатов
03:32
Названы лучшие домашние средства от простуды и гриппа
02:43
Украинцы нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру Фото Видео
01:57
Средневековая расправа в Мексике: насильника кастрировали с помощью питбуля
01:08
Эксперт рассказал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ Видео
00:25
Ученые выяснили природу женских стонов и криков во время секса
00:05
СМИ узнали, когда Киеву "светят" внеочередные выборы Видео
10 сентября, вторник
23:42
Украина расписала боевую ничью с Нигерией: видео голов матча Видео
23:40
Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple Фото Видео
23:22
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
22:55
Диетолог рассказала о пользе сыра при похудении Видео
22:25
Психологическая отметка и новый рекорд: гривна "победила" доллар
22:01
Россияне скоро отвалят из Донбасса: в США заметили кое-что важное Видео
21:35
Три камеры и быстрая зарядка: в Apple раскрыли "фишечки" iPhone 11 Prо Видео
21:32
Рандеву Зеленского и Коломойского: о чем говорили президент и бизнесмен Видео
21:13
Старика Болтона выбросили за борт: в Белом доме определились с заменой Видео
21:10
Ультраширокая камера и слофис: что нового в iPhone 11, и какая цена Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять