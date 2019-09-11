"До слез": Могилевская написала новый Гимн Украины

11 сентября 2019, 14:58

Певица Наталья Могилевская выпустила новую песню, которую написала на музыку Гимна Украины Ще не вмерла Україна.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / 1+1

Наталия Могилевская написала позитивную песню на музыку Михаила Вербицкого Ще не вмерла Україна. Ее песня называется в YouTube Гімн України, и исполняет ее певица с учениками Школи Зірок Talant School.

Певица Наталия Могилевская после пробного раза в 3 выпуске Танці з зірками 2019 не просто спела свою версию украинского гимна, но полностью переписала слова, и сделала другую аранжировку на ту же музыку. В итоге получилось что-то невероятное, и многие украинцы поспешили отметить это в соцсетях и в YouTube.

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"Мне было очень легко снять это видео, потому что я знаю: изменить текст гимна является желанием многих соотечественников. Именно сейчас я начала готовить новую этническую программу всеукраинского концертного тура, который мы начинаем в октябре с Западного региона. Мы просто сняли нашу репетицию, на которую я пригласила очень интересных музыкантов с редкими старинными инструментами. А вдохновили меня дети, ученики моей школы. Я бы очень хотела, чтобы они верили в то, что будут жить мирно и судьба в нашей стране им улыбается с самого рождения", - призналась Могилевская.

Она опубликовала также анонс песни в своем Instagram, в котором отметила свое уважение и почтение прошлому и самому Гимну Украины.

"Премьера! Новая песня на музыку гимна Украины! С уважением к нашему прошлому, к нашей истории, отраженной сегодняшним государственным гимном, к борьбе и страданий украинского народа, которые пришлось пройти на пути к независимости.С мечтами о нашем славном будущее, о нашем намерении и нашей молитве, о стране, в которой наши дети уверены, что будут жить сто лет счастливо, и будут ощущать, что Судьба улыбается им с рождения! С уважением к моим соотечественникам и их невысказанного желания.С Богом ...С любовью ...С Верой ...И с тобой, Украина", - пидписала она песню.

Подписчики по-разному оценили эксперимент Могилевской, но в общем приняли песню очень позитивно.

"Наталя, це прекрасно, просто неперевершено, ви молодець, таким і потрібен бути гімн, слова і помисли матеріалізуються, я дуже хочу, щоб такою і була наша Україна"," Саме такий нам потрібен Гімн - позитивний, процвітаючий. До сліз розчулили. Браво Наталія!!!", "От чого портити найкращий гімн? Пишіть нові пісні! Всі й так знають яка ви "патріотка"", Потрясающе!!!наконец-то!!!!благодарю!!!!", "Это просто бомба, супер", "Боже прямо до слёз, смотрела на одном дыхании. Наталья какая же Вы прекрасная, светла, мудрая и красивая женщина! Спасибо большое, что Вы есть в этом мире!!!!", "Браво!!!!! Очень хочется что бы это был новый Гiмн Украiни на долгие века!!!!!Мурашки по коже просто!!!!Такая сила в словах!!!", - пишут пользователи сетей.

Предлагаем самим послушать новую песню Натальи Могилевской и почитать ее текст, а потом самим оценить ее.

Гімн України — Наталія Могилевська та учні Школи Зірок Talant School слушать онлайн:

Гімн України — Наталія Могилевська текст

Розквітає Україна

І слава і воля

І народу українців

Благоволить доля

Силу нам земля дарує

І вода дніпрова

Сяє і летить до Сонечка

Наша перемога

Вільна й сильна Україна

Ти у нас єдина

В серці кожної дитини

Ти одна родина

Встанем дружно всі ми разом

За нашу Свободу

Хай всі знають що ми браття

Славетного Роду

Напомним, впервые отрывок нового текста гимна Наталья Могилевская исполнила в 3 выпуске Танців з зірками 2019.

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