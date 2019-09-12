Бодренький Алибасов предлагает журналистам выпить КРОТа

12 сентября 2019, 14:48

Симулировавший тяжелую болезнь Бари Алибасов уже бодро носится по миру, и даже неоднозначно предлагает журналистам хлебнуть КРОТа из одной с ним бутылки.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / facebook

Лжестрадалец Бари Алибасов подал в суд на производителя моющего средства, которым якобы отравился, а перед судебным заседанием, неуместно шутит над журналистами.

Бари Алибасов заявил, что не почувствовал запаха КРОТа, перед тем как выпить его, и предлагает журналистам тоже попробовать хлебнуть. Об этом пишет телеграм-канал Life Shot.

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"Бари Алибасов предложил выпить "Крота" журналисту Лайфа", - говорится в сообщении.

Причем издание даже само написало, что Алибасов так пошутил. Хотя с видео сложно понять - серьезен продюсер На-На, или нет.

Утром 12 сентября Алибасов пришёл на суд против компании-производителя этого чистящего средства.

Бари требует на законодательном уровне запретить выпускать бытовую химию в таких же бутылках, что и йогурт.

При этом в интервью Алибасов пояснил, что цель - чтобы другие люди не пили больше средства из подобных бутылок, перепутав со съедобным.

Он также заявил, что когда открыл бутылку, он не почувствовал резкий и едкий запах моющего средства.

Бари Алибасов предложил журналистам выпить КРОТа смотреть онлайн:

В случае победы в суде, Алибасов может получить немаленькую сумму компенсации от фирмы, и даже, может, добиться смены упаковки средства.

Ранее Бари Алибасов снова разозлил сеть выходкой с КРОТом.

Напомним, что Алибасов попал в реанимацию в Москве в Склифасовского ночью 4 июня, предположительно с отравлением.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер. Близкие создали историю о том, что Алибасов при смерти, и даже распустили слухи о повреждении рассудка Алибасова.

Оказалось, что приближенные Алибасова договорились с врачами о госпитализации и продюсер симулировал все, что было показано доверчивым людям. На самом же деле Алибасова лечили от белой горячки.

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