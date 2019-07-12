Лечили от алкоголизма: Алибасова отравили специально

12 июля 2019, 14:40

После скандального шоу с полиграфом, в котором разоблачили ложь Алибасова, всплыли мотивы отравителей продюсера На-На.

Бари Алибасов
Бари Алибасов не знал о "покушении" / КП

Знакомый помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря, который помогал решать вопрос госпитализации продюсера, рассказал о подготовке к отравлению Алибасова.

Человек, с которым Серей Моцарь договаривался о госпитализации Алибасова анонимно поведал КП, как планировалось лжеотравление Алибасова.

Как оказалось, человек Моцаря оказался не медиком, и не нарушил клятвы Гиппократа своими действиями.

"Бари, как любой человек с зависимостью, не хотел ложиться в больницу и признавать проблему, Поэтому его помощникам пришлось придумывать, под каким предлогом можно отправить его на лечение. 13 мая Моцарь написал мне: "Постарайтесь его убедить полежать. Я могу пожить у него с котом". - рассказал он.

Из других снимков экрана, показанных КП, видно, что собеседники обсуждают сроки госпитализации. На 18 мая у Алибасова и его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной назначены съемки в ток-шоу на федеральном канале (передача вышла в эфир 10 июня). С 19 до 23 мая запланирована поездка в Санкт-Петербург на фестиваль - "билеты уже на руках".

Бари Алибасов
Бари Алибасов / КП

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"4-5 дней у него есть, чтоб пролечиться. Но только, чтоб СМИ не узнали. Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень", - пишет Моцарь.

Кстати, именно последняя фраза была показана на шоу с Алибасовым, и которая предполагает, что он сам устроил себе отравление.

По мнению тайного источника, было два варианта, как на самом деле развивались события в ту ночь, когда Алибасов попал в реанимацию Склифа.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / КП

"Возможно, как у многих алкоголиков, в бутылке из-под Крота был спрятан алкоголь, а сама бутылка просто плохо промыта. Но есть и другой вариант: помощники развели Крот и специально оставили на столе среди похожих упаковок с соком. Это объясняет, почему у Бари нет сильного ожога, который был бы неизбежен при попадании даже глотка щелочи", - предполагает знакомый Сергея Моцаря.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / КП

Ранее Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале из-за детектора лжи.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.

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