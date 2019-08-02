"Деменция": Голый Алибасов разозлил сеть новой выходкой с КРОТом

Бари Алибасов / facebook

Бари Алибасов уже отгулял на фестивале Жара 2019, и вернувшись домой, снова пытается манипулировать россиянами.

Алибасов опубликовал новый ролик якобы снова с КРОТом, чем вызвал праведный гнев у людей.

Он снялся с 5-литровой пластиковой бутылкой с прозрачной жидкостью, в которой плавала белая пластиковая крышка. Он палочками для суши пытался выловить эту пробку, при этом находясь на кухне то ли в спортивных шортах, то ли трусах.

Для пущего хайпа он ускорил воспроизведение видео, так что невозможно разобрать слова.

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Сам ролик Алибасов подписал "Проверяю, растворит ли КРОТ пластиковую крышку". Мало того, что почти все ему указали, что средство, которое расфасовано в пластиковые бутылки, не расстворит пробку, так еще почти все проехались по поводу его умственных способностей, непонятных попытках хайпа, ну и уровне развития немногих людей, которые вообще решили, что прозрачная жидкость - это моющее средство.

"Это деменция", "Впал в детство", "Всё продолжает эксперименты, пить уже пробовал...", "Конечно не растворит крышку!!!!Ведь сама жидкость под названием Крот продают в пластмассовых емкостях....А крышка практически тот же пластик....", "Бари Каримович, ну ептвоюжмать! Ума - как у мышонка дристуна! Осталось ещё на себя бидон опрокинуть и раствориться!", "Да сколько можно уже? Надоело до чёртиков.", "Как она растворит плотную крышку если саму тару не растворил.", "Всё ради пиара! Ну Вы ещё кротовый душ примите", "Смешно читать комменты - народ всё за чистую монету воспринимает... На заборах тоже много чего понаписано, но не означает, что там оно есть. - ага, мне тоже смешно... там вообще ничего "кротячего" не подразумевалось - вода и вода... Подпись к посту только опять на эту темку, но это надо знать Бари... А люди - да, за чистую монету", - пишут в комментариях.

Ранее Бари Алибасов накинулся с обвинениями на сына, который якобы заработал на его болезни.

До этого Алибасов, которому срочно нужно делать операцию, поехал на Жару 2019 вместо госпитализации.

Напомним, что Алибасов попал в реанимацию Склифасовского 4 июня, и никто не сообщал о его состоянии долгое время.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер. Близкие создали историю о том, что Алибасов при смерти, и даже распустили слухи о повреждении рассудка Алибасова.

Оказалось, что приближенные Алибасова договорились с врачами о госпитализации и продюсер симулировал все, что было показано доверчивым людям. На самом же деле Алибасова лечили от белой горячки.