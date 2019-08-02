"Деменция": Голый Алибасов разозлил сеть новой выходкой с КРОТом

2 августа 2019, 16:40

Бари Алибасов судорожно хватается за любую возможность, чтобы словить хайп, и после разоблачения его лжеотравления КРОТом выдает безумные идеи.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / facebook

Бари Алибасов уже отгулял на фестивале Жара 2019, и вернувшись домой, снова пытается манипулировать россиянами.

Алибасов опубликовал новый ролик якобы снова с КРОТом, чем вызвал праведный гнев у людей.

Он снялся с 5-литровой пластиковой бутылкой с прозрачной жидкостью, в которой плавала белая пластиковая крышка. Он палочками для суши пытался выловить эту пробку, при этом находясь на кухне то ли в спортивных шортах, то ли трусах.

Для пущего хайпа он ускорил воспроизведение видео, так что невозможно разобрать слова.

Читайте такжеАлибасов пойдет под суд за свои "художества"

Сам ролик Алибасов подписал "Проверяю, растворит ли КРОТ пластиковую крышку". Мало того, что почти все ему указали, что средство, которое расфасовано в пластиковые бутылки, не расстворит пробку, так еще почти все проехались по поводу его умственных способностей, непонятных попытках хайпа, ну и уровне развития немногих людей, которые вообще решили, что прозрачная жидкость - это моющее средство.

"Это деменция", "Впал в детство", "Всё продолжает эксперименты, пить уже пробовал...", "Конечно не растворит крышку!!!!Ведь сама жидкость под названием Крот продают в пластмассовых емкостях....А крышка практически тот же пластик....", "Бари Каримович, ну ептвоюжмать! Ума - как у мышонка дристуна! Осталось ещё на себя бидон опрокинуть и раствориться!", "Да сколько можно уже? Надоело до чёртиков.", "Как она растворит плотную крышку если саму тару не растворил.", "Всё ради пиара! Ну Вы ещё кротовый душ примите", "Смешно читать комменты - народ всё за чистую монету воспринимает... На заборах тоже много чего понаписано, но не означает, что там оно есть. - ага, мне тоже смешно... там вообще ничего "кротячего" не подразумевалось - вода и вода... Подпись к посту только опять на эту темку, но это надо знать Бари... А люди - да, за чистую монету", - пишут в комментариях.

Ранее Бари Алибасов накинулся с обвинениями на сына, который якобы заработал на его болезни.

До этого Алибасов, которому срочно нужно делать операцию, поехал на Жару 2019 вместо госпитализации.

Напомним, что Алибасов попал в реанимацию Склифасовского 4 июня, и никто не сообщал о его состоянии долгое время.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер. Близкие создали историю о том, что Алибасов при смерти, и даже распустили слухи о повреждении рассудка Алибасова.

Оказалось, что приближенные Алибасова договорились с врачами о госпитализации и продюсер симулировал все, что было показано доверчивым людям. На самом же деле Алибасова лечили от белой горячки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:00
СБУ осталась Службой Беспредела Украины? реклама
16:55
Украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской
16:50
"Трампу позвоню по поводу этого черта": Кличко ответил на мем Богдана Видео
16:43
Кизяк под окна: фермеры своеобразно "наказали" Макрона - видео
16:40
"Деменция": Голый Алибасов разозлил сеть новой выходкой с КРОТом
16:15
"Падение конструкций": у Кличко оценили обвал моста через Днепр Видео
16:00
Доктор Комаровский объяснил, чем нельзя кормить детей до 4 лет
15:57
Колби Ковингтон vs Робби Лоулер: что ждать зрителям, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:54
На Николаевщине произошла утечка химически опасного вещества Фото Видео
15:52
Под Киевом чиновников разоблачили в хищении 70 млн гривен
15:52
Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение Видео
15:49
Цекало готовится стать папой
15:25
"Еще один устал": в Киеве обвалился мост через Днепр Видео
15:19
"Соски запалила": грудь Насти Каменских не вместилась в бикини
15:15
Кондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа Видео
15:02
Жерсон Родригес перейдет в киевское Динамо
14:58
"Тайный советник Зеленского": назван новый кандидат на пост премьера Видео
14:52
Нарушил закон: суд обязал ГБР открыть дело на Парубия
14:48
Названы области Украины, которым "светят" серьезные грозы и град Видео
14:44
Трамп может включиться в переговоры по Донбассу, но ненадолго - Волкер
14:24
"Еле до вас доехали": Зеленский шокирован ужасными дорогами Прикарпатья
14:24
На Одесчине у базы отдыха убило током ребенка
14:23
"175 миллионов есть?": Зеленский "раскрутил" нардепа на ремонт дорог Видео
14:10
"Макгрегор будет молиться, чтобы победил Порье" - Майкл Биспинг
14:09
"Чистый секс": новый клип Maruv на русском взорвал сеть Видео
14:04
"Смерть" ракетного договора: США и Россия официально подтвердили выход из ДРСМД
14:00
Волкер назвал главное условие для освобождения пленных Видео
13:54
Сын Хенрика Ларссона уехал играть в Россию Видео
13:52
Эксперт сказал, при каких болезнях нельзя купаться Видео
13:52
Чернокожий рэпер-фанатик отсудил у Кэти Перри миллионы Видео
13:48
Отставка Богдана: Зеленский публично прояснил ситуацию - видео Видео
13:30
У Зеленского рассказали, когда снизятся ставки по ипотеке Видео
13:29
Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области: что о нем известно Видео
13:28
Кучер перешел в Карпаты
13:27
В Украину циклон тащит погодную "какабеку" - синоптик Видео
13:18
"Фигурка бомба": Катя Осадчая в бикини поделилась пикантными фото
13:01
Нурмагомедов рассказал о проблемах перед боем с Порье
13:01
В Сибири сгорели животные: в Сеть слили жуткие кадры полыхающей тайги Фото Видео
12:54
В Винницкой области восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу
12:49
Стала известна причина коллапса в метро Киева
12:43
В США на оживленной трассе приземлился самолет: опубликовано видео
12:38
Зеленский подтвердил заявление об отставке Богдана
12:36
Волкер объяснил, почему возвращение России в ПАСЕ - большая ошибка Видео
12:30
Заря - ЦСКА: что известно о ближайшем сопернике Зари по Лиге Европы
12:29
Если Кабмин не решит вопрос с ценой для Луганской ТЭС, в области будут отключения электроэнергии – Первая энергетическая ассоциация Украины
12:09
Собчак выходит замуж за Богомолова: назвали дату свадьбы Видео
12:01
Троллинг на высшем уровне: журналист получила фото заявления об отставке Богдана с Банковой
11:54
Новый генпрокурор: в Слуге народа допустили переход Богдана в ГПУ Видео
11:39
Муж Славы Каминской в полотенце продемонстрировал, что она потеряла
11:29
Лил прямо в рот: в Запорожье муж обварил кипятком жену Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять