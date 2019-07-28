Бари Алибасов наехал на сына: заработал на болезни десятки миллионов и "смылся"

Бари Алибасов обвинил своего сына в том, что он заработал на его болезни и "смылся" / pronedra.ru

Российский продюсер Бари Алибасов сообщил, что сын — Бари Алибасов-младший — заработал за время его болезни десятки миллионов рублей.

Сын заработал 20 миллионов рублей и скрылся, пожаловался продюсер в интервью 7days.ru.

По словам собеседника "молодые на всем хотят зарабатывать", и сын заработал на его болезни и даже 100 рублей не дал на лекарства.

"…Отец при смерти, а для него это пиар... Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи… А он просто исчез. С тех пор я его и не видел...", — утверждал собеседник.

Напомним, в начале июня сообщалось, что в Москве Бари Алибасов доставлен в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, и у продюсера диагностирован ожог желудка 4 степени. Позже выяснилось, что он якобы выпил жидкость для очистки труб — Крот.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев говорил, что при диагнозе ожог желудка 4 степени очень маленькая вероятность того, что пациент выживет, а если остается в живых, то ему удаляют пищевод.