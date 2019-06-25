Врачи раздолбали Алибасова за наглую ложь

Бари Алибасов симулировал отравление / скриншот

Испивший КРОТа Бари Алибасов, который старательно изображал шиза и больного, окончательно прогорел на лжи.

Врачи из НИИ Склифасовского, где лежал Бари Алибасов, разбили всю ложь о его болезни, пишет КП.

Как оказалось, Бари Алибасов мог выпить вовсе не КРОТ, провести в коме не 5 дней, и диагнозу него совершенно не тот, что оглашался публично.

Единственное, что совпадает с фактами и записями в больнице - Бари Алибасов провел 2 недели в реанимации Токсикологии НИИ Склифасовского.

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Оказывается, если бы диагноз Алибасова соответствовал оглашенному, он бы остался без пищевода. Об этом сообщил доктор медицинских наук врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев. Он утверждает, что при таком диагнозе ранняя выписка невозможна - через две недели домой не уходят.

"В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", - говорит врач.

Врач-анастезиолог Лев Николаев развенчал миф об амнезии Алибасова - якобы он не выходил из комы 5 дней, все паниковали, а после, по словам сына, у него был "мозг пятилетнего ребенка".

"Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата и человек выходит из сна. Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было", - объяснил анастезиолог.

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Виктор Румянцев также назвал липой "диету" Алибасова - горы детского питания, пузик и бока. Врач отметил, что с таким диагнозом за 2 недели Бари должен был очень исхудать, и не передвигался бы сам.

"То, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением. Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому - трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет. Я думаю, никакого отравления"Кротом" не было, а в Склифе артист лежал по другим причинам.", - заявил врач.

Кроме того, после тяжелейшего отравления и ожога, Алибасова решили везти на лечение в Казахтан с медициной уровня пост-СССР, вместо европейского лечения в Германии.

Составление завещания в реанимации также оставляет сомнения - нотариус не имеет особого статуса, и это возможно только после подтверждения вменяемости больного (Алибасова).

Владимир Политов прокомментировал также ситуацию с "пропажей" Чучи. История про его побег, афериста с ЛжеЧучей, и фанаткой На-На, которая его забрала - также липа.

"Да нет никакой фанатки! Даже имени ее не знаю и вообще не в курсе, о ком идет речь. Я сейчас на гастролях, поэтому со всеми поручениями буду разбираться потом", - ответил артист.

Апогеем стало безумное шоу с Малаховым, где Алибасов симулировал полную атрофию мозга, а потом выскочил, как черт из табакерки, еще успев при этом переодеться.

Уже многие звезды отметили, что в истории Алибасова много несостыковок, но врачи окончательно развенчали мифы о болезни Бари Алибасова.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.