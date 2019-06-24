Алибасов с арбузом навернулся со сцены и чуть не лишил чести Малахова

24 июня 2019, 13:03

Продюсер На-На Бари Алибасов устроил цирк на шоу программы Андрея Малахова, куда его отправили несмотря на болезнь

Бари Алибасов
Бари Алибасов навернулся со сцены с арбузом / РИА

Отравившийся КРОТом Бари Алибасов посетил шоу Привет, Андрей с Малаховым, на котором поднял настоящий кипиш.

Бари Алибасов симулирует безумие, и недавно он пробил очередное дно на программе российского канала.

Алибасов решил сделать вид, что окончательно тронулся, и на фоне споров о его психическом здоровье выехал на сцену с арбузом в руках на инвалидной коляске.

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Алибасов ломал арбуз руками и бросал на пол, в конечном итоге парень, который вез его коляску не попал колесом на пандус и грохнул Алибасова вместе с арбузом со сцены.

"Ты один так... только ты так мог", - пропыхтел Алибасов, пока его поднимали с полу.

Правда, за это время он успел ловко освободиться от промокших штанов, и снял пиджак, оставшись в белых брюках и футболке, что свидетельствует о постановке шоу.

Правда, пока Малахов кинулся помогать его поднять он попытался его смачно чмокнуть, что было слышно в микрофон, потом плюнул на него, а потом совершил еще один акт сексуальных домогательств против бедняги.

Но в конечном итоге заботливые сотрудники канала водрузили Алибасова на прописанное сценарием место, и шоу продолжилось.

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При этом, в ходе съемок Алибасов несколько раз спросил, кто такой Малахов.

Алибасов на инвалидной коляске с арбузом упал со сцены смотреть онлайн:

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.

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