Операция отменяется: Алибасов улетел в Баку на фестиваль Жара 2019

Бари Алибасов / facevbook

Бари Алибасов, которого все приближенные стараются уложить в больницу, якобы проявил свой трудоголизм, и вместо лечения выбрал работу - укатив на фестиваль Жара 2019.

Объяснить подобное поведение Алибасова постарался пиарщик Бари Каримовича Вадим Горожанкин, который накануне распинался о тяжелом состоянии Алибасова, пишут русские СМИ.

"Лидия Федосеева-Шукшина вчера была с Бари целый день. Сейчас он дома один и собирается летать на "Жару". Остановить его невозможно — он трудоголик", - заявил бедняга.

Алибасов окончательно забылся, и наплевав на легенду о том, как тяжело он болеет, полетел на фестиваль, оставив для объяснений лишь своего помощника.

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"С Алибасовым в Баку отправятся его помощники, которые будут контролировать прием пищи и лекарств. Также на фестивале находится группа На-На. Ребята улетели вчера и выступят завтра. Можно сказать, что Бари летит на выступление своей группы", — добавил Вадим Горжанкин.

Горожанкин теперь уже заявляет, что делать операцию не нужно - у Алибасова небольшое сужение пищевода, и вполне вероятно, что оно пройдет само.

"Алибасов ест детское питание, жидкие каши — гречневую, манную. Бари не сам готовит, для этого есть помощники. Все лечение оказывается Алибасову в полном объеме в соответствии с предписаниями врачей из института Склифосовского", - заверил он.

Ранее подручные Алибасова подняли кипиш из-за того, что ему нужно срочно ложиться на операцию, и что его здоровья на грани предсмертного состояния.

Однако в свете разоблачительных шоу это больше всего похоже на пиар Алибасова и группы На-На.

Врачи уже не оставили ни кирпичика в истории Бари Алибасова о его ожогах, коме им потере памяти, но Алибасов продолжает упрямо держаться за легенду.

Напомним, что Алибасов попал в токсикологическую реанимацию Склифасовского 4 июня, никто не сообщал о его состоянии.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер. Родственники и помощники стали спекулировать на его состоянии, представляя Алибасова при смерти, и даже распустив слухи о повреждении рассудка Алибасова.

Оказалось, что приближенные Алибасова договорились с врачами о госпитализации и продюсер симулировал все, что было показано доверчивым людям. На самом же деле Алибасова лечили от белой горячки.

Чтобы поддерживать свою легенду после разоблачения Алибасов стать ходить на проплаченные шоу, и даже устроил БДСМ-фотосессию членов На-На с неизвестной женщиной, якобы в виде выкупа за его потерянного кота.