Нужна операция: Алибасов симулирует новые проблемы со здоровьем

Бари Алибасов / скриншот

Продюсер группы На-На, который потерял популярность после публичного разоблачения вранья об отравлении, снова пытается подогреть внимание к себе очередной госпитализацией.

Алибасов после месяца шоу и программ, с которых он не вылазил, "внезапно", почувствовал себя плохо. Об этом сообщает его помощник Вадим Горожанкик, который уже исполнял функцию слива информации про "болезнь" Алибасова журналистам.

"Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел", - уверяет Горожанкин.

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Пиарщик болезни Алибасова утверждает, что Бари Алибасову срочно нужно ложиться на операцию, чтобы спасать жизнь, и что бедняга сильно похудел.

Сторонники Алибасова планомерно нагнетают обстановку - якобы последнее медицинское обследование Алибасова выявило у него сужение пищевода до 0,6 сантиметра. Об этом утверждает его подруга и диетолог Марият Мухина, которая с Алибасовым пару недель назад вызывали друг на друга полицию.

По словам женщины раньше у Алибасова сужение бьло только 1,1 см.

Напомним, Алибасов попал в реанимацию токсикологии Склифасовского 4 июня, и его родственники и приближенные начали нагнетать обстановку вокруг его здоровья.

На следующий день пошли слухи, что Бари Алибасов умер.

Через какое-то время была придумана история с отравлением Алибасова моющим средством, которое до сих пор не было названо, а получило советское прозвище "КРОТ".

Позже к диагнозу Алибасова добавили кому и потерю памяти, с которой начались проблемы - адекватные врачи заподозрили пиар.

Со временем всю историю "болезни" Алибасова опровергли и разрушили, как медицински невозможную.

Тем не менее, Алибасов продолжает травить свою легенду и ходить на шоу, за которые, по слухам получает более 50 тысяч долларов за раз.