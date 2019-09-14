Заворотнюк уже похоронили фанаты: соцсети загрустили из-за болезни любимой актрисы

В спасение Заворотнюк уже мало кто верит / instagram.com/star_projectt

Гламурный Инстаграм загрустил из-за неожиданного сообщения о раке мозга у любимой многими актрисы Анастасии Заворотнюк.

Отметим, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

"Актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash в пятницу, 13 сентября.

В соцсетях люди делятся своими переживаниями по поводу состояния любимой актрисы, при этом многие пишут, что это "конец".

"Рак головного мозга не лечится, как и любой другой", - пессимистично прокомментировала новость Арина Витальевна.

"Все уже знают, что будет, но никто не хочет в это верить", - убеждена milamils192.

"Спаси и сохрани ее Господи! Она так нужна своим деткам и родным! Она нужна и сцене!", - высказалась Луиза Шабанова."Когда Фриске уммрала я думала и верила что ее спасут... но чуда не произошло... Эко... эко не вызывает рак, но может включить механизм рака, который был или был в ремиссии. Что Жанна, что Настя в возрасте делали гормональную терапию...", - со знанием дела высказался некто под ником kutuzovadesign.

"Такая артистка!!! Дай Аллах скорейших выздоровлений!!! Там же малышка ее ждёт , как же дитя без Матери Аллах помоги!!!!", - добавил пользователь сети под ником saltik_u."К сожалению, исход печальный. Нужно чудо", - отметила Качалова Екатерина.

"Итог известен, как это не печально. Очень жаль...", - добавила alsyevairina."Недавно же писали что родила", - удивилась Люся_70.

"Это правда! Официально уже подтверждено. У нее опухоль и это конец. У нее увы нет шансов даже на ремиссию... Она доживает свой срок...", - пишет viki8659.

Напомним:

Вечером 13 сентября бывший продюсер легендарной группы Ласковый май Андрей Разин подтвердил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.

"Группа Ласковый май очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше", — написал Разин на своей странице в Инстаграм.

Отметим, о раке Разин сообщил в комментариях. На вопрос одного из пользователей, что случилось с актрисой, отец-основатель Ласкового мая ответил, что у нее "последняя степень рака мозга".

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Официально представители певицы данную информацию пока не подтвердили.

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