Maruv в одной футболке взбудоражила фантазию перед Танцами

Maruv / Instagram

Maruv, похоже, перед новым выпуском Танцы со звездами 2019 поделилась пикантным фото в ванной, и пошутила про свою работу.

Maruv в одной футболке в ванной сделала селфи и поделилась стишком о своей работоспособности.

"Как заставить себя работать?", - пишет Maruv на фото.

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Тут же она сама себе отвечает - "От работы дохнут кони, ну а я - бессмертный пони".

На фото она позирует в шикарной трофейной рок-футболке, и с полюбившейся фанатам "растрепанной" прической.

Длинная футболка может позволить только фантазировать о том, надевала ли Maruv белье под нее, но она достаточно короткая, чтобы засветить аппетитные бедра певицы.

Также Maruv опубликовала в сторис как она распевается - в кадре ее шея, и декольте, причем видно, что на ней леопардовый наряд, а на шее - ошейник.

Maruv опубликовала обращение к поклонникам, в котором попросила поддержать ее, и напомнила, что к 4 эфтиру Танцев нужно успеть пополнить телефоны.

Напомним, новый 4 выпуск Танці з зірками 2019 выходит 15 сентября в 21:00 на 1+1. Также его можно посмотреть онлайн и почитать на Главреде.