"Х*ем по лбу": Шнуров рубанул правду о жестоких российских буднях

Шнуров / Алексей Даничев / РИА Новости

Сергей Шнуров от души поиронизировал на тему новой инициативы Госдумы, которую поддержали в правительстве. Вскоре россиянам запретят продавать спиртное в небольших помещениях.

На эту тему Сергей Шнуров опубликовал целый новый стих, и прикрепил новость о подробностях.

Читайте также"С Россией на дно": Сергей Шнуров написал стих о Путине

"Им пришла опять идея!

Депутаты, дайте пять!

За традиции радея,

Время повернули вспять.

Как сложить из слов нескладных

Всем законы на века.

Будем пить опять в парадных

В скверах, садиках, грибках.

Это уже было где-то.

Для подъема норм морали,

Нам отменят туалеты,

Чтобы люди меньше срали", - написал Шнуров.

На его картинке указывается, что правительство поддержало идею запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью менее 20 кв. м. в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Сразу видно, что многих подписчиков Шнурова до глубины души затронула тема продажи алкоголя, ибо в комментариях они от души присоединилсиь к словам кумира.

"Как и прежде дядя Шнур, х*ем по лбу лупишь! Уважение людей, за бабло не купишь. Любим хулигана стиль - режешь правду матку, Подлых лицемеров ты, п*здишь словом сладким!", "Как человек, который живёт в доме, на первом этаже которого расположена наливайка, я руками и ногами ЗА этот закон.", "Если человек посещает винный, он не эталон, но и не злодей. Часто покажи более невинны трезвых, хорошо пахнущих людей", "сё пропало, мой зал 18 метров... значит срочно соединять кухню и зал , будет 26 метров... я же законопослушная гражданка", "Да правильно все. У нас в районе их не немерено. Пивнушки,а через дорогу детская площадка,на которой это сраное ханурье пиво бухает", "Методично душат скромных предпринимателей ))", "Смысл в том что Мелкие точки по продажи пива открывают вид деятельности кафе , баров и ресторанов , тупа поставив один стол в торговом зале , в следствии по закону могут торговать круглосуточно", "Приноси с собою тару - В двух литровых термокружках Хватит через край угару Брату, корешу, подружке", - пишут в комментариях.

Ранее Сергей Шнуров высмеял митинг в Москве и разозлил русских