"П*здеть горазд": Шнуров высмеял митинг в Москве и разозлил русских

Сергей Шнуров / скриншот

Сергей Шнуров разразился новым ироничным стихом о протестах в Москве, чем вызвал ярость в российских душах своих подписчиков.

На Шнурова накинулись за стих, в котором он высмеял Дудя, Парфенова, Миронова и Фейса, и опубликовал в Instagram.

"Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфёнов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри, - На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Фейсом Фейс не всем по вкусу,

Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже", - написал Шнуров.

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Однако, на него тут же накинулись, обвиняя, что он продался Путину и Единой России. А еще, призывали его самого выйти на митинг, вместо того, чтобы критиковать. Однако, другие отметили, что Шнуров правильно раскритиковал - ибо оппозиция действует очень слабо и неэффективно.

"Шнур лизнул казначейский болт, и ему понравилось", "Не ожидал что ты такой долбо*б(", "Тот случай когда Фейса уважаешь больше чем Шнурова", "Прогиб засчитан", "Когда то дядя Сережа писал хорошую музыку, а теперь подрабатывает шутом и развлекает массы", "Лучше бы ты тоже вышел, Серега", "П*здеть горазд, они хотябы что то делают", "Кто куда, а шнур за власть в любой ситуации", "Ты ж в отпуске, сиди не примазывайся", - написали в комментариях.

Напомним, на площади Сахарова прошел санкционированный митинг, который закончился тем, что полиция традиционно провела задержание участников, которые попытались пройти в центр города.

На этом мероприятии были замечены телеведущий Владимир Познер, видеоблогер Юрий Дудь, YouTube-комик Данила Поперечный, журналист Леонид Парфенов.

Также за акцию агитировали отдельные музыканты: Face, Oxxxymiron, Кровосток, IC3PEAK, Noize MC, Loqiemean.

Отметим, что подобный стих Шнуров написал вслед за другим, в котором жестко высмеял Путина. Поэтому, не стоит исключать, что со Шнуровым провели серьезный разговор сотрудники ФСБ. Потому что до этого Шнуров поддерживал митинги против Путина.