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Крепостная 2 сезон: что было в 19 и 20 сериях сериала

17 сентября 2019, 20:30

Новая 19 и 20 серии 2 сезона крепостной вышли вечером 17 сентября. Что показали в 19 и 20 сериях 2 сезона Крепостной - читайте на Главреде.

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон: 19 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 17 сентября в 21:00. Что было в 19 и 20 сериях 2 сезона Крепостной, и удастся ли Кате скрыться от настырного Червинского - смотрите и читайте на Главреде.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 16 сентября вышли 43 и 44 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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После обряда в 18 серии, Червинский сменил один наркотик на другой - отдал свою судьбу в руки Луки Митрофановича и его последователей. Они совершают странные ритуалы, которые называют радением, а Червинский считает, старик, который зовет себя Кормчим, избавил его от грехов. Лука Митрофанович говорит, что в Червинском еще много скверны, которую надо отмаливать. Под этим предлогом он и его помощники поселились в доме Григория Петровича, и подавили своим авторитетом всех его близких. Они проводят ритуалы и устанавливают свои порядки. Червинский теперь придерживается поста и гонит прислужниц женского пола прочь. Под влиянием Луки он даже увольняет Якова. Как это отразится на всех его людях?

Тем временем, Яков отправился к бабке, чтобы наконец-то узнать, какая напасть его преследует. Почему чернеет молоко, почему под порогом обнаруживаются дохлые мыши? Догадается ли он, что вокруг происходит?

А вот Ольга Платоновна узнала правду о Кате и пообещала Андрею Жадану сохранить информацию о его гостье в секрете. Но на самом деле женщина начала продумывать новый план. Кити встала на пути Ольги Платоновны – значит, ее нужно устранить. Ольга готова заполучить господина Жадана любой ценой. Даже если придется выйти за рамки приличия.

Тем временем ничего не подозревающая Катя мечтает о своем - ее документы почти готовы, значит девушка скоро сможет уехать в Варшаву. А пока она понимает, что постепенно влюбляется в Андрея Андреевича.

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Ольга Платоновна вовсю готовится к свадьбе с Жаданом. Она назначила встречу с модисткой, подготовила все для торжественного вечера в честь помолвки. Женщина ликует: все сложилось именно так, как она хотела. Ольга Родзевич руководствуется старой мудростью "стерпится-слюбится", а вот Андрей Жадан ушел в запой.

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Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон: 20 серия онлайн / СТБ

Он спрятался в борделе мадам Макаровой и не выходит оттуда уже три дня. Он не хочет жениться на нелюбимой. В глубине души Андрей понимает – он любит Катю. Но коварная Ольга загнала его в глухой угол. Если Жадан не женится, честь женщины будет осквернена. Он слишком справедливый человек, чтобы позволить этому случиться. С каменным сердцем Андрей Андреевич заставит себя прийти на собственную помолвку. После этого Катя примет тяжелое решение: уехать, пойти учиться на врача и больше никогда не видеться с Андреем.

Зато в доме Дорошенко дурдом - вернулись его дети. Будто сговорившись, Натали и Николай приехали в Нежин. Однако брат с сестрой немного разминулись. Наталья Александровна едва успела приехать и поцеловать отца, как тут же уехала в Червинку. Женщина нашла в себе силы простить непутевого мужа. Но, что же ее муж?

Когда Натали прибыла, то не узнала поместья мужа. В доме всем заправляет мрачный Лука Митрофанович, а Григорий не выходит из комнаты и безустанно молится. Помещику действительно есть чего бояться. Николай Дорошенко почти добрался до тайны смерти Алексея Косача, но скажет ли ему об этом Натали?

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 20 серию - 17-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 19 и 20 серии Крепостной.

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