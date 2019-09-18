"Властвуй и унижай": Maruv отдоминировала русского ведущего

Maruv / Instagram

Maruv устроила шоу в стиле "доминируй, властвуй, унижай" с радио ведущими после того, как ответила на серию провокационных и часто откровенных вопросов об ее интимной жизни.

Maruv запечатлелась с ведущими на фоне их баннера, и ведущие тут же согласились принять позы для БДСМ-фотосессии.

"Утро на Радио Лав с Денисом Курочкиным и Алексанром Соколовым", - подписала она свои фото.

На фото, которые опубликовала Maruv они стоят на фоне баннера радио, Александр Соколов встал на коленки, а Maruv поставила ему на спину ногу, как в своих клипах и выступлениях. Курочкин тем временем тихонько пристроился на заднем плане. Они опубликовали несколько фото - они отличаются только тем, какое выражение лица и поза у Maruv

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Поклонники поспешили выставить свои комментарии по поводу этого шоу, и сразу стало видно, что шутку и стиль Maruv они сразу восприняли как нужно.

"Нравится ковыряться в носу? - Да- Выкидывала то что наковыряла? - Да ... я их вот так скатывала и выкидывалаАня 28 лет", "Красотка. Очень классное было интервью на loveradio много нового узнали, спасибо за хорошее настроение. Теперь весь день на работе будет на позитичике", "Доминируй. Властвуй. Унижай", "Многие мечтают оказаться на месте чувака внизу", "Драйвово", - пишут поклонники.

Maruv отвечает на провокационные вопросы смотреть видео онлайн:

Ранее Maruv показала стриптиз на пилоне и завела сеть