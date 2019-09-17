Maruv показала стриптиз на пилоне и завела сеть

Певица Maruv станцевала стриптиз в прямом эфире и заинтриговала своим номером на новый выпуск Танці з зірками 2019.
Певица Maruv взбудоражила сеть очень горячим танцем, который превзошел даже ее обычные выступления на концертах.
Maruv показала стриптиз в прямом эфире, пообещав поклонникам невероятный сюрприз в 5 эфире Танців з зірками 2019.
"В это воскресенье на Танці з зірками 2019 будет нечто особенное", - подписала она свое сторис.
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В ролике Maruv в черной маечке и шортиках на пуантах показала несколько секунд танца на пилоне, где она применила несколько приемов из профессионального стриптиза.
Она покрутилась на пилоне, совершила несколько танцевальных па, и продемонстрировала аппетитные формы и свои длинные ноги, которые очень выгодно подчеркивают занятия на пилоне.
Комментарии этого танца сможет увидеть только сама Maruv, но никто не сомневается, что ее поклонники пришли в настоящий восторг от интригующего танца звезды.
Maruv показала стриптиз смотреть онлайн видео 1 часть:
Maruv показала стриптиз смотреть онлайн видео 2 часть:
Ранее Maruv завела фото в футболке перед 4 выпуском танці з зірками.