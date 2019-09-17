Maruv показала стриптиз на пилоне и завела сеть

Maruv / Instagram

Певица Maruv взбудоражила сеть очень горячим танцем, который превзошел даже ее обычные выступления на концертах.

Maruv показала стриптиз в прямом эфире, пообещав поклонникам невероятный сюрприз в 5 эфире Танців з зірками 2019.

"В это воскресенье на Танці з зірками 2019 будет нечто особенное", - подписала она свое сторис.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 4 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

В ролике Maruv в черной маечке и шортиках на пуантах показала несколько секунд танца на пилоне, где она применила несколько приемов из профессионального стриптиза.

Она покрутилась на пилоне, совершила несколько танцевальных па, и продемонстрировала аппетитные формы и свои длинные ноги, которые очень выгодно подчеркивают занятия на пилоне.

Комментарии этого танца сможет увидеть только сама Maruv, но никто не сомневается, что ее поклонники пришли в настоящий восторг от интригующего танца звезды.

Maruv показала стриптиз смотреть онлайн видео 1 часть:

Maruv показала стриптиз смотреть онлайн видео 2 часть:

Ранее Maruv завела фото в футболке перед 4 выпуском танці з зірками.