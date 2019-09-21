Х-Фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: скандал на кастинге

Х-Фактор 10 сезон: 2 выпуск онлайн видео / СТБ

Второй выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 21 сентября в 19-00 на СТБ. Это был выпуск посвященный кастингам, и на сцене в этот раз судей шокировали необычным поведением. Что было во втором выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на Главреде.

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Судьи Андрей Данилко, Настя Каменских, Игорь Кондратюк и Алессандро Сафина заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Новой ведущей шоу стала Даша Трегубова.

На сцену выйдет певец, который знает Настю Каменских настолько близко, что Кондратюк решил позвонить Потапу, а певице было немного стыдно.

Его появление очень заинтригует членов жюри, ведь по словам Насти Каменских, он делал для нее все, о чем попросит певица.

Девушка с необвчным цветом волос настолько круто выступит, что у судей просто нет выбора, кроме как позвать ее на шоу, а Кондратюк будет аплодировать стоя.

А также сцену-Х зажгут девушка, которая утверждает, что она лучше, чем Beyonce; героиня клипа группы KAZKA, уличный музыкант, которого считают украинским Куртом Кобейном.

Песня, которую посвятили оккупированному Россией Крыму растрогает весь зал, и даже судей.

В этот раз шоу посетила настоящая олимпийская чемпионка, которая кроме спорта еще и неплохо поет.

"Я рада, что все мечты мои в спорте осуществились, но я всегда любила музыку, мне всегда нравилось петь, я на соревнования брала с собой плеер. Перед борьбой, перед схваткой, я вставляла в уши наушники, слушала музыку, чтобы себя настроить, чтобы снять страх и хорошо и уверенно бороться. Я всегда мечтала поучаствовать в Х-факторе и спеть именно на этой сцене", - сказала Ирина Мерлени о своем выступлении на кастинге.

Однако, насколько ее точку зрения разделили судьи Х-Фактора - можно узнать только посмотрев выпуск онлайн.

Х-Фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн - 21-09-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.