"Должен извиниться": Лазарев смачно сел в лужу из-за Муз-ТВ

Сергей Лазарев / instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев накинулся на телеграм и Imstagram канал Super, который в свое время осветил его скандальное поведение на церемонии вручения МузТВ 2019.

Последняя информация подтвердила данные издания, и СМИ поспешили опубликовать материал в Instagram.

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"Ну что, Сергей Лазарев, так кто из нас фантазер?",- говорится в сообщении.

Дело в том, что Светлана Лобода спустя несколько месяцев после скандала с Сергеем Лазаревым на Премии Муз-ТВ вспомнила о случившемся во время интервью Ксении Собчак. Несмотря на возмущения Лазарева и заявления о том, что "никакого скандала не было, а Super — фантазеры", Лобода подтвердила: скандал действительно был.

Ранее она никак не реагировала, предложив Сергею самому объяснить ситуацию, а Лазарев отказался от комментариев.

"Не знаю, что с ним случилось тогда, может сказалось то, что его номер не получилось отрепетировать и его сняли с премии, а мой — получился? — прокомментировала инцидент Светлана — Но повел он себя некрасиво. И я действительно от него отписалась в Instagram, больше не слежу за его жизнью. Он, наверное должен, извиниться, потому что он — мужчина, я — женщина, и там было много моментов... Я думаю он жалеет о случившемся. Когда он извинится, мы снова будем общаться", - говорит она теперь.

Напомним, Сергей Лазарев попал на видео, когда обложил Светлану Лободу матом на премии МузТВ 2019