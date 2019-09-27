Опухоль неоперабельна: у звезды КВН обнаружили рак 4 стадии

Пока все взоры были прикованы к больной раком Анастасии Заворотнюк, стало известно, что еще одна звездная семья переживает трагедию.

Евгения Жарикова страдает от рака желудка 4 стадии, сообщил ее муж Сергей Жариков в соцсетях.

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"Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль не операбельная", - поделился он.

Сергей поведал, что Евгения начала лечение в онкоклинике в Израиле, чтобы потом продолжить химиотерапию в России.

Он признался, что пока что неведомо, сколько на это все будет потрачено сил и денег. Друзья и коллеги объявили сбор средств на лечение кавээнщицы.

Сама Евгения поблагодарила всех за поддержку и попросила молиться за ее здоровье.

"Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку", - говорит она.

Ранее ясновидящая предрекла Ольге Бузовой судьбу Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.