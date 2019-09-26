Ясновидящая предрекла судьбу Заворотнюк Ольге Бузовой

Гадалка определила, что скоро Ольга Бузова повторит судьбу Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, если не выполнит несколько вещей.
Ольга Бузова скоро может повторить судьбу Фриске и Завоортнюк, утверждает таролог и ясновидящая Марианна Абравитова.
Если Оля Бузова не предпримет срочных шагов, то она вполне может слечь с онкологией, утверждает гадалка изданию Дни.ру.
Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь
"Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили по принципу "объять необъятное"… Такое поведение приводит к сокращению жизненной дороги, и человек умирает раньше времени", - говорит женщина.
Ведь первыми симптомами могут быть головокружение, провалы в памяти, слабость и недомогание как от обычного переутомления. Женщина напомнила, что постоянно переутомление и напряженность приводят к тяжелым болезням.
И Абравитова утверждает, что своим поведением и образом жизни Бузова уже запустила "программу самоуничтожения".
"Есть вероятность, что она не сможет реализовать свои планы, если только звезда не освободит личное пространство и не начнет более бережно относиться к себе и к своему здоровью", - объяснила ясновидящая.
К тому же, по мнению оккультистки, Бузова все еще переживает развод с мужем и ждет его расставания с Анастасией Костенко. А чтобы заглушить боль, кидается в работу, и постоянно чем-то занимается.
"И если она не хочет довести себя да болезни, которая уже ходит за ней по пятам, Ольга должна устроить себе передышку", - заключила Марианна Абравитова.
Перед этим знаменитая нумеролог раскрыла происхождение опухоли Анастасии Заворотнюк.
До этого Анастасии Завоортнюк в больницу принесли 11-месячную дочь. В СМИ распространились слухи, что актриса хотела попрощаться.
Напомним, пока Анастасия Заворотнюк была в сознании, она переписала завещание.
Напомним, что в сети обсуждают симптомы рака у Анастасии Заворотнюк. Ее коллеги утверждают, что видели признаки рака, как у Жанны Фриске еще 10 лет назад.