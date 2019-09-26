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Знаменитая нумеролог раскрыла происхождение опухоли у Заворотнюк

26 сентября 2019, 14:54

Анастасия Заворотнюк бореться с онкологией 4 стадии, которая неожиданно у нее появилась. Нумеролог объяснила, когда и почему появилась опухоль.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Нумеролог Евгения Белова объяснила своим поклонникам и ученикам, откуда у Анастасии Заворотнюк взялся рак, и какие подробности болезни ей открылись.

Анастасия Заворотнюк спровоцировала свой рак совсем недавно, считает оккультистка Белова.

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Нумеролог Евгения Белова рассказала, что причиной страшной болезни Заворотнюк стало рождение третьего ребенка.

"У Анастасии не должно было быть третьего ребенка. Новая жизнь, которая не должна была появиться по законам природы, привела к нарушению этих самых законов и отступлению от своего пути. Из-за этого она заболела", - пишет Дни.ру.

Евгения Белова уверена, что рак у Анастасии Заворотнюк начал развиваться после того, как она провела процедуру ЭКО.

Ранее появилась информация о том, что Анастасии Завоортнюк в больницу принесли 11-месячную дочь. В СМИ распространились слухи, что актриса хотела попрощаться.

До этого Анастасия Заворотнюк пока была в сознании переписала завещание.

Напомним, что в сети обсуждают симптомы рака у Анастасии Заворотнюк. Ее коллеги утверждают, что видели признаки рака, как у Жанны Фриске еще 10 лет назад.

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