Элитная недвижимость на миллионы долларов: стала известна сумма наследства Заворотнюк

Стоимость недвижимого имущества актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в тяжелом состоянии в одной из московских клиник, может достигать суммы в полмиллиарда рублей (около 7,5 млн долларов).

"Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте", — говорится в материале ntv.ru, посвященном Заворотнюк.

Обратим внимание, что в 2016 году Заворотнюк показала фото своего загородного дома в Подмосковье.

Читайте также"Это все": стало известно о последнем сообщении о здоровье ЗаворотнюкВ интервью hellomagazine.com она рассказала, что несколько недель ездила по Подмосковью и смотрела готовое жилье, а когда приехала в очередной дом, вошла внутрь и поднявшись на третий этаж, посмотрела в окно на лес, то поняла, что никуда отсюда уходить не хочет.

"Это была любовь с первого взгляда! Я сразу поняла, что этот дом для нас. Стремительно оформила все документы, сохраняя покупку дома в секрете от всей семьи", - рассказывала актриса о выборе своего загородного особняка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что родственники Заворотнюк оформили с ней новое завещание, пока она была в больнице.