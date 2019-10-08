Синдром Заворотнюк: в Росии запретят новости с анонимным источником

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечится от рака головного мозга, но ее семья усиленно скрывает реальное состояние Заворотнюк. На основании этого в сети появлялись разные слухи и домыслы.

Из-за новости о смерти Анастасии Заворотнюк на Андрея Малахова ополчились соцсети, ну а в Госдуме пообещали запретить анонимные источники в СМИ.

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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян очень эмоционально отреагировал на новость, и пригрозил свободе слова в России - пообещав запретить использовать СМИ анонимные источники.

"Да что же это происходит? Кто и по какому праву живого человека "хоронит"? Почему Анастасию Заворотнюк не хотят просто оставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные Telegram-каналы ссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личной переписке говорят, что она умерла. На мой взгляд, нужно разработать законопроект "О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смерти публичных людей". Иначе этот поток не остановить", - заявил Вадим Манукян.

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Ранее появились новости о том, что Анастасия Заворотнюк умерла - еще 5 октября. За это начали гнобить Андрея Малахова как главного редактора.

А нейрохирург объяснил, что у Анастасии Заворотнюк очень маленькие шансы выжить, если у нее действительно такой рак, как писали СМИ,