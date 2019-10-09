Анастасия Заворотнюк сегодня проходит реабилитацию: подробности состояния

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Больную Раком Анастасию Заворотнюк тайно увезли с частной больницы в Москве. Ходили слухи, что она уехала лечиться за границу, но теперь появилась информация, что актрисе стало лучше, и она занялась восстановлением после лечения.

Анастасия Заворотнюк занимается реабилитацией и лечением в другой клинике, пришет издание Mash.

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"Сразу после выписки из больницы на улице Щепкина актриса уехала в другой медцентр — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука".

Кроме того, утверждается, что Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться - ее состояние все еще остается тяжелым.

Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры.

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Теперь, рядом с реабилитационной клиникой круглосуточно дежурит скорая помощь. Родные сменяют друг друга, чтобы Анастасия ни на минуту не оставалась одна.

Ранее появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла.

Но, оказалось, что Анастасию Заворотнюк тайно выписали из частной больницы в Москве. Из-за скандала, о том, что Заворотнюк умерла, представители Анастасии подтвердили, что она жива, но потребовали не вмешиваться, и не преследовать ее.

Известная блогер нашла несостыковки в истории Анастасии Заворотнюк.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга 13 сентября. За пару дней у нее начался частичный палалич, ее ввели в искусственную кому. После этого у Анастасии Заворотнюк начался отказ органов из-за инфекции, и ее перевели на искусственное жизнеобеспечение. Через 4 дня Анастасия Заворотнюк вышла из комы и была переведена в отделение терапии. После этого родные объявили войну СМИ, а больница усилила охрану.